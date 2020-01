Bericht: Tesla zahlt 40 Millionen Euro für Grundstück in Grünheide

Potsdam

Der US-Autobauer Tesla muss für das 300 Hektar große Grundstück in Grünheide ( Oder-Spree), wo bis Mitte 2021 eine riesige Autofabrik ( Gigafactory) entstehen soll, nur rund 40,91 Millionen Euro bezahlen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Pro Quadratmeter wären das vergleichsweise günstige 13,52 Euro. Im angrenzenden Gewerbegebiet Freienbrink liegt der Bodenrichtwert dagegen bei 40 Euro pro Quadratmeter.

Allerdings war das Forst-Grundstück, auf dem Tesla bis Juli 2021 seine Gigafactory bauen will, auch ein Ladenhüter. Das Areal, das erst noch gerodet und beräumt werden muss, war bereits vor 19 Jahren für eine Ansiedlung des Autobauers BMW vorbereitet worden. BMW hatte sich dann aber dafür entschieden, sein Werk in Sachsen zu bauen.

Abstimmung hinter verschlossenen Türen

Am Donnerstag wird der Landtags-Haushaltsausschuss in Brandenburg voraussichtlich schon über den Grundstücksverkauf im Grünheide ( Oder-Spree) in einer nicht öffentlichen Sitzung entscheiden. Das überwiegend mit Bäumen bestandene Grundstück ist im Landeseigentum. Dass die Abstimmung hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist bei Verkäufen üblich. Auch in Gemeindesitzungen werden solche Geschäfte im nicht-öffentlichen Teil behandelt.

Obwohl der Vertrag noch nicht unterschrieben wurde, können die Abgeordneten dem Projekt bereits zustimmen. Die Linke im Landtag sieht das Verfahren kritisch. Die Vorlage, die die Abgeordneten im Vorfeld der Sitzung erhielten, sei nicht nachvollziehbar, sagte der Finanzexperte der Fraktion, Ronny Kretschmer. Denn der genaue Kaufpreis stehe noch gar nicht fest, so Kretschmer. Er soll erst noch durch ein Grundstückswert-Gutachten festgelegt werde, sagte er.

Auch andere vertragliche Nebenabsprachen, etwa zu einer möglichen Weiterveräußerung, seien nebulös und müssten geklärt werden, um Nachteile für den Landeshaushalt auszuschließen.

„Es ist unverständlich, warum der Ausschuss nicht im Februar im Rahmen der nächsten regulären Sitzung über den Grundstücksverkauf beraten kann – bis dahin kann die Landesregierung ihre Hausaufgaben machen und ein anerkanntes Verkehrswertgutachten vorlegen, aus dem sich ein endgültiger Verkaufspreis nachvollziehen lässt“, sagte Kretschmer.

Tesla will nach bisherigen Plänen ab Juli 2021 in Grünheide im Kreis Oder-Spree Elektroautos bauen. Geplant sind bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle. Laut Antragsunterlagen sollen täglich sechs Züge und 450 Lkw das Werk anfahren.

Lesen Sie auch:

Tesla und Co: Ist Brandenburg das neue Paradies für Unternehmen?

Details zur Gigafabrik: Tesla will jährlich bis zu 500.000 Autos bauen

Von MAZOnline