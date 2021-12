Potsdam

Bald ist Weihnachten, da darf man sich etwas wünschen. In früheren Zeiten soll das ja noch geholfen haben. Aber hilft das Wünschen auch bei der Bekämpfung der Klimakrise? Nein, das Thema muss angepackt werden, und es nützt nichts, immer auf die anderen großen Verschmutzer des Weltenrunds zu verweisen, um selbst nichts ändern zu müssen.

Eine neue Studie will zeigen, dass sich die Hauptstadtregion bis 2030 komplett mit Energie aus erneuerbaren Quellen versorgen kann. Die Studie hat etwas von einem vorweihnachtlichen Wunschkonzert. Denn sie fußt auf sehr vielen fragilen Grundannahmen, die an der Umsetzbarkeit zweifeln lassen – selbst wenn der politische Wille in beiden Ländern uneingeschränkt gegeben wäre. Was er nicht ist.

Bunt ist hier alle Theorie. Grau die Wirklichkeit: Neben technischen Fragen wären noch viele Konflikte zu lösen, die es um Solarparks auf Ackerflächen und Windräder nahe Siedlungen gibt. Man müsste die durch Klagen zerschossenen regionalen Windkraft-Teilpläne heilen, Wasserstoffpipelines und unterirdische Kavernen bauen, in denen das grüne Gas gelagert wird. Das soll bis 2030 gehen – ernsthaft? Ohne eine radikale Beschleunigung von Planungen und Genehmigungen wird das nichts. Noch fehlt von Seiten der Politik aber ein Bekenntnis, wie dies gehen soll. 

Von Torsten Gellner