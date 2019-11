Keine Karten fürs Berlin-Derby? In diesen Kneipen ist das Spiel zu sehen

Potsdam

Am Samstag steigt um 18.30 Uhr das erste Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC in der Bundesliga. Das Spiel in der Alten Försterei ist schon lange ausverkauft, im Internet werden Tickets für mehr als 1000 Euro angeboten. Wenn ihr keines der begehrten 22.000 Tickets bekommen habt, könnt ihr euch aber im TV das Berliner Spiel des Jahres auch in Brandenburg anschauen – in einer Sportsbar. Wir haben für euch eine Auswahl zusammengestellt.

Fußballkneipen in Potsdam :

Mit Burger: Blue Sky Bar & Lounge

Bei einem kühlen Bier vom Fass, allerlei Cocktails und dem – laut eigener Internetseite - „wahrscheinlich besten Burger in Potsdam West“ können am Samstag die Fans das Spiel hier in einem ruhigen Ambiente gut verfolgen. Wer dann noch eine Zigarre oder Zigarette rauchen möchte, kann direkt nebenan in die Smoker Lounge gehen.

Adresse: Am Luftschiffhafen 1 (10 - 1 Uhr)

Info: https://www.kongresshotel-potsdam.de/restaurant-potsdam/blue-sky-bar-lounge/

Mit Kind und Kegeln: Bowlingcenter Babelsberg

Wie der Name schon verrät, kann der Fan vor und nach dem Spiel entweder noch eine Runde bowlen oder ein Schnitzel oder eine Pizza im Restaurant genießen. Zudem gibt es auch hier Bier vom Fass, aus der Flasche oder andere Getränke.

Adresse: Großbeerenstraße 123/135 (10 - 24 Uhr)

Info: https://www.bowlingbabelsberg.de/

Mit Dartscheibe und Billard: Happy Hour

Eine Bar mit eher amerikanischem Stil ist das „Happy Hour“. Hier lässt sich das Geschehen auf dem Platz auf drei Großbildleinwänden und mehreren Fernsehern verfolgen. Dabei kann man das ein oder andere Getränk genießen oder sich an der Dartsscheibe und an einem der fünf Billardtische versuchen.

Adresse: Rudolf-Breitscheid-Straße 58 (17 - 4 Uhr)

Info: https://www.happyhour-potsdam.de/happy-hour/startseite.html

Mit Rugby: Zeppelin Sportsbar & Pub

Bei angenehmem Ambiente und kühlen Bier lässt sich das Berliner Stadtderby gut schauen. Neben Fußball können Sie hier auch noch das Finale der Rugby-WM am morgigen Tag verfolgen - und das auf einer großen Leinwand.

Adresse: Zeppelinstraße 39 (17 - 4 Uhr)

Info: https://www.facebook.com/ZeppelinPotsdam/?rf=288370327942726

Bei dieser Hauptstadt-Paarung glüht das Fußballfan-Herz. Quelle: Jens Kalaene

Fußballkneipen in Berlin :

Für Herthaner: Birgit’s Pub

Aufgrund der Lage lässt sich schon schnell erkennen, dass dieser Pub eher was für Anhänger von Hertha BSC ist. Entspannt kann der Fan hier bei Bier und Zigarette das Spiel zwischen Union und Hertha genießen.

Adresse: Fritschestraße 29 – Charlottenburg (15 –24 Uhr)

Info: http://www.birgits-pub.de/

Für Herthaner: Zum Kugelblitz

Auch hier sind die vorherrschenden Farben Blau und Weiß. Das liegt unter anderem daran, dass hier offizieller Hertha BSC Fantreff ist. Bei Bier und Zigarette kann der Herthaner das Derby in der Kneipe verfolgen, wobei ein rechtzeitiges Erscheinen laut Website „ratsam“ ist.

Adresse: Liebenwalder Strasse 46, Wedding (12 Uhr –Ende offen)

Info: http://www.kugelblitz-wedding.de/index.html

Für Eiserne: Abseitsfalle

Unweit des Stadions „An der alten Försterei“ können Anhänger des 1. FC Union Berlin das Derby genießen. Nach dem Spiel treffen dann einige Stadionbesucher ein, um noch bei dem einen oder anderen Bier das Spiel mit den Kneipenbesuchern zu diskutieren.

Adresse: Hämmerlingstraße 80-88, Köpenick (16 – 23 Uhr)

Info: http://www.abseitsfalle-fankneipe.de/

Die Union-Fans glauben an einen Sieg gegen die „Alte Dame“. Quelle: dpa

Für Eiserne: Paule´s Metal Eck

Wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich hier um eine Kneipe für Union Fans. Bei Bier, Zigarette und guter Musik können Zuschauer das Spiel ideal auf dem Fernseher verfolgen. Nebenbei ist auch eine Runde Billard möglich.

Adresse: Krossener Str. 15, Friedrichshain (17 Uhr –Ende offen)

Info: https://www.facebook.com/paulesmetaleck/

Für interessierte BVB-Fans: Hase

Hier steht die Borussia aus Dortmund im Vordergrund. Jedes Spiel des BVB wir hier übertragen. In der Raucherkneipe kann man aber auch das Spiel am Samstagabend zwischen Union und Hertha genießen.

Adresse: Gabriel-Marx-Straße 3, Friedrichshain (15 –3 Uhr)

Info: https://www.facebook.com/BerlinHase/

Weitere Publiv-Viewing-Tipps für Brandenburg :

Turm ErlebnisCity Oranienburg

Hier kann der Fan nach dem Bowling oder Schwimmen am Samstagabend das Spiel zwischen den beiden Berlinern Bundesligaklubs verfolgen. Bei einem ruhigen Ambiente, verschieden Snacks und frisch gezapften Bier ist das eine gute Alternative zum Stadionbesuch.

Adresse: André-Pican-Straße 42, 16515 Oranienburg 8), 9Uhr-22 Uhr

Info: https://www.erlebniscity.de/

Altstadt Pub Brandenburg

Im Altstadt Pub in der Havelstadt ist die vorherrschende Farbe Grün. Bei irischem Ambiente kann man hier mit entsprechenden Getränken, zum Beispiel Bier vom Fass oder Whiskey, und Knabbersnacks den Abend mit anderen Fußballfans genießen.

Adresse: Ritterstraße 98, (15 Uhr - Ende offen)

Infos: https://www.altstadt-pub-brb.de/

Paris-Rom-Erkner

Im Paris-Rom-Erkner in Erkner kann man neben Fußballschauen auch noch Billiard oder Darts mit Freunden spielen. Zudem gibt es an der Bar eine große Auswahl an alkoholischen Getränken und eine ebenso große Auswahl an warmen Essen – inklusive dem Berlin-Klassiker Currywurst mit Pommes.

Adresse: Billard, Neu Zittauer Str. 15 (15 - 2 Uhr)

Info: https://www.paris-rom-erkner.net/speisekarte/

Neuruppin :

Sportcenter & Sporthotel

An der Sky Sportsbar des Restaurants kann man auf einer Leinwand oder auf dem großen Flachbildschirm das Hauptstadtderby verfolgen. Vor dem Spiel kann man hier dann noch gut Essen gehen oder einfach selbst Sport machen.

Adresse: Trenckmannstraße 14 (8 - 24 Uhr)

Info: https://www.sportcenter-neuruppin.de/restaurant.html

Abseits

Manuel Borchardt betreibt das Abseits in Neuruppin. Quelle: MAZ

Sportfan war der Neuruppiner Manuel Borchardt schon seit Kindertagen. Jahrelang stand der 35-Jährige selbst auf dem Sportplatz. Nun hat sich der gelernte Koch einen Traum erfüllt: Er hat in seiner Heimatstadt eine Sportsbar eröffnet. "Weil man hier nirgendwo so richtig Sport gucken kann", begründet er seine Entscheidung. Seit Frühling 2018 steht sein Lokal "Abseits" an der Regattastraße auf dem Vereinsgelände des Ruppiner Segler Clubs nicht nur Sportbegeisterten offen. "Eine Sportsbar mit diesem Ausblick auf den Ruppiner See hat Seltenheitswert", schwärmt der Gastwirt. Die Spiele sind auf den drei Bildschirmen im Innenraum zu sehen.

Adresse: Regattastr. 14, Neuruppin

