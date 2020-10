Berlin

Bereits vor der offiziellen Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) am 31. Oktober wird die S-Bahn-Linie 9 bis dorthin verlängert. Vom 26. bis 28. Oktober sollen von 5.30 bis 9.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr im 20-Minuten-Takt Züge am unterirdischen BER-Bahnhof ankommen, wie die Berliner S-Bahn am Samstag mitteilte. Am 29. Oktober wird dann der planmäßige Betrieb der Linien S45 und S9 zum neuen Flughafen aufgenommen.

Die oberirdische S-Bahn-Station „ Flughafen Berlin-Schönefeld“ wird den Angaben zufolge auch weiterhin angefahren - der alte Flughafen ist als Terminal 5 in den BER eingegliedert. Der dazugehörige Bahnhof werde ab dem 25. Oktober „ Flughafen BER - Terminal 5“ heißen.

Eröffnung neun Jahre später als geplant

Am 31. Oktober soll der neue Flughafen nach sechs geplatzten Terminen und jahrelangen Verzögerungen – insgesamt neun Jahre zu spät - in Betrieb gehen. Die Errichtung von Deutschlands drittgrößten Flughafen kostete mindestens sechs Milliarden Euro – dreimal so viel, wie ursprünglich gedacht.

„Wir werden einfach aufmachen“, sagt Lütke Daldrup zur Eröffnung. Denn das Baudrama am Rand der deutschen Hauptstadt habe das Land zur Lachnummer gemacht. „Wir deutschen Ingenieure haben uns geschämt.“

So ganz ohne Programm wird die BER-Eröffnung dann allerdings doch nicht ablaufen. Der Schönefelder Gewerbeverein lädt am Vorabend des 31. Oktober zur „BER-Airport-Opening-Feier“ ins Berlin Expocenter Airport nach Schönefeld ein. Und die Eröffnungsrede hält kein Geringerer als Flughafenchef Lütke Daldrup selbst.

