Berlin

Die rund 7.800 Beschäftigten in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sollen eine Entgelterhöhung von 2,8 Prozent bekommen. Die Tarifkommissionen von Gewerkschaften und Kirchenleitung hätten die rückwirkende Erhöhung der Entgelte ab Januar vereinbart, teilten die Landeskirche und die Gewerkschaften ver.di, GEW und GKD am Mittwoch in Berlin mit. Der Tarifvertrag soll bis Ende 2023 laufen.

Tarifeinigung stehe noch unter Vorbehalt

Zusätzlich sollen Beschäftigte in den unteren Entgeltgruppen den Angaben zufolge Einmalzahlungen von 350 bis 450 Euro erhalten. Die Einmalzahlung als soziale Komponente entlaste vor allem Beschäftigte mit geringem Einkommen, hieß es. Der Tarifabschluss sei in vier Verhandlungstagen erzielt worden. Die Tarifeinigung stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der kirchlichen und gewerkschaftlichen Gremien.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gibt es anders als in fast allen anderen Landeskirchen schon lange einen Tarifvertrag mit den Gewerkschaften. Beteiligt sind die DGB-Gewerkschaften ver.di und Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie die Gewerkschaft Kirche und Diakonie (GKD).



Von RND/dpa