In Berlin gelten strengere Regeln in Bussen und Bahnen. Dort ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. In den S-Bahnen soll es verstärkte Kontrollen geben. Die BVG hält den bisherigen Umfang für ausreichend. Nach bisherigen Erfahrungen würden sich die allermeisten Fahrgäste an die geltenden Corona-Regeln halten.