Berlin plant Corona-Tests für Reiserückkehrer in Tegel und Schönefeld

Berlin führt in großem Stil Corona-Tests am Flughafen für Rückkehrer aus Risikogebieten ein. Das hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) am Donnerstag im Spreeradio gesagt. „Das beginnt schon ab der nächsten Woche“, sagte Müller. „Wir werden sagen: Entweder ihr geht jetzt in die freiwillige Quarantäne oder ihr lasst euch hier testen“.

Alternativ könnten sich Rückkehrer auch bei ihrem Hausarzt testen lassen, teilte die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin zusammen mit der Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Eine entsprechende Einigung stehe kurz vor dem Abschluss. Auch bei ausgewiesen Stellen zum Beispiel in Krankenhäusern seien die Tests möglich. Die Kosten für die Probenentnahme will das Land Berlin übernehmen.

Berlin setzt zum Alleingang an

Damit setzt Berlin zum Alleingang an. Denn die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich Mittwochabend bislang nur grundsätzlich drauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden sollen, sich allerdings noch nicht abschließend geeinigt. Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland 14 Tage in häusliche Quarantäne.

Auch nach Ansicht des Brandenburger Gesundheitsministeriums ist die Diskussion noch längst nicht abgeschlossen. „Es gibt noch viele offene Fragen“, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Donnerstag in Potsdam. Eine große Frage sei zum Beispiel, wie mit Auto-, Bahn- und Schiffsreisenden umgegangen werde. „Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten geht es nicht nur um den Flugverkehr.“ Die Frage sei auch, ob es nur um Corona-Risikogebiete gehe. Einen Beschluss gebe es bisher noch nicht. Er verwies darauf, dass die Gesundheitsminister am Freitag weiter beraten wollten.

Wird nur bei Rückkehr aus Risikogebieten getestet?

Spannend wird dabei, ob Tests nur für die vom Robert-Koch Institut ausgewiesenen Risikogebiete wie zur Zeit zum Beispiel die Türkei oder Ägypten angedacht sind oder ob auch andere Staaten und Gebiete eingeschlossen werden. Am Mittwoch meldete die Stadt Cottbus zum ersten Mal seit drei Monaten wieder Neuinfektionen. Eine vierköpfige Familie, die aus dem Mallorca-Urlaub zurückgekehrt war positiv auf das Virus getestet wurde. Spanien ist wie beinahe alle europäischen Staaten derzeit nicht als Risikogebiet ausgewiesen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich für Zwangstests auch für Mallorca-Rückkehrer aus. Generell sollte es für alle Rückkehrer aus dem Ausland eine Empfehlung geben, sich testen zu lassen. „Wir sind sonst im Blindflug unterwegs“ und die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle steige deutlich, sagte er.

Verkehrsminister Scheuer begrüßt Einigung

Während Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) eine Einigung der Gesundheitsminister begrüßte, äußerten sich die Flughafenbetreiber angesichts der offenen Fragen nur zögerlich. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wollte sich gar nicht zu den Plänen äußern, ein Sprecher des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport sagte, man stehe zwar „bereit, alles umzusetzen, was hilft und behördlich umzusetzen ist“. Zunächst müssten aber die genauen Vorgaben der Behörden abgewartet werden. Auch in München sagte ein Sprecher des Airports: „Wir unterstützen das natürlich“. Dabei gehe es aber in erster Linie um Räumlichkeiten. Die Umsetzung müsse von staatlicher Seite erfolgen.

Kritik an den Plänen der Verkehrsminister kam von einem Mediziner in Berlin: „Fachlich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte Patrick Larscheid, der als Amtsarzt für den Bezirk Reinickendorf zuständig ist, in dem der Flughafen Tegel liegt. Die angestrebten Tests seien eine Momentaufnahme. Bestes und sicherstes Mittel sei weiter eine Quarantäne von 14 Tagen, sagte Larscheid. In dem Zeitraum könnten Menschen regelmäßig getestet werden und am Ende sicher sein, nicht mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein.

Von Ansgar Nehls