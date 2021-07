Berlin testet Check-in/Check-out-Modell ab September 

Potsdam

Nach dem Einbruch der Fahrgastzahlen wegen Corona wollen die Nahverkehrsunternehmen wieder Kunden zurückgewinnen. Dazu sollen auch neue Ticketangebote beitragen, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Ost (VDV Ost) am Dienstag mitteilte.

Doch im länderübergreifenden Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) gestaltet sich die Einführung neuer Angebote wie etwa ein flexibles Homeoffice-Ticket weiter als schwierig.

Entfernungsabhängiges Ticket

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen sich nun an die Spitze der Bewegung setzen und ab September neue Wege testen. Sie werden ein digital erfasstes, entfernungsabhängiges Ticket erproben, wie BVG-Chefin Eva Kreienkamp am Dienstag sagte. „Wir sind sehr intensiv im Gespräch mit dem VBB, um alternative Angebote zu entwickeln. Wir müssen kreativer werden und die Digitalisierung auch für mehr Effizienz nutzen.“

Im September will die BVG zunächst ein digitales Check-in/Check-out testen, und zwar im Tarifbereich AB. Dabei geht es um die Frage der richtigen Technik und wie gut sie funktioniert. Ob der Ein- und Ausstieg in ein BVG-Vehikel mittels Smartphone oder einer anderen Technologie erfasst wird, dazu wollte sich die BVG auf Nachfrage noch nicht äußern. Es handele sich um ein Pilotprojekt mit einem kleinen Teilnehmerkreis, so BVG-Sprecher Markus Falkner.

Ticket mit „Günstigerprüfung“

In einem nächsten Schritt soll mit dieser Technik ein kilometerabhängiges Preissystem erprobt werden. Üblich ist in Berlin und Brandenburg der Kauf eines Tarif-Zonen-Tickets mit festem Preis, egal wie lange die tatsächlich zurückgelegte Strecke ist. In einem dritten Schritt soll in Berlin auch ein Best-Preis-Automatismus getestet werden: Wenn jemand drei Fahrten an einem Tag unternimmt, werde ihm am Ende des Tages der günstigere Preis einer Tageskarte abgerechnet, erklärte Kreienkamp.

Doch wie sich dieser Berliner Vorstoß auf das übrige Gebiet des VBB übertragen lässt, darüber wird im Verkehrsverbund gerungen. So wurde etwa die Idee eines Homeoffice-Tickets von Brandenburger Seite blockiert. Mit der flexiblen Streifenkarte hätten Teilzeitpendler, die nicht täglich ins Büro fahren, innerhalb von zwei Monaten acht, zwölf oder 20 Fahrten buchen können. Im September tagt der Aufsichtsrat des VBB zum nächsten Mal. Das Homeoffice-Ticket gilt aber inzwischen als tot.

Beim VBB beobachtet man den Berliner Tariftest mit den streckenabhängigen Preisen mit großem Interesse, wie Sprecher Joachim Radünz sagte. „Wichtig ist, dass am Ende ein Gesamtkonzept steht, das im gesamten VBB-Bereich funktioniert“, sagte er.

Von Torsten Gellner