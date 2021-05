Potsdam

Brandenburg hat im Corona-Jahr 2020 insgesamt 239 Abschiebungen vorgenommen, darunter 79 Rücküberstellungen in andere EU-Mitgliedstaaten (Dublin-Fälle), in denen die Asylbewerber als erstes Aufnahme beantragt hatten. Das teilte das Innenministerium auf MAZ-Anfrage mit. Georgien, Serbien, Polen und die Russische Föderation waren bei diesen erzwungenen Heimreisen die häufigsten Destinationen.

395 Menschen reisten freiwillig zurück, 90 davon mit finanzieller Unterstützung. Georgien, Albanien, die Russische Föderation und Serbien waren die häufigsten Zielstaaten.

Betroffene setzen sich zur Wehr

Immer häufiger scheitern Abschiebungen, weil sich die betroffenen zur Wehr setzen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht des Forums Abschiebungsbeobachtung Berlin-Brandenburg (FABB) zu den Jahren 2018 und 2019 hervor – ein Gremium unter der Leitung der ehemaligen Berliner Ausländerbeauftragten Barbara John.

Demnach verzeichneten im Jahr 2019 die Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel 255 Fälle von abgebrochenen Abschiebungen, nachdem sich die Asylbewerber gewehrt oder passiv widersetzt hatten. Im Jahr davor waren es 156 gewesen, 2017 ganze 61. Die FABB beobachtet Abschiebungsflüge und achtet auf die Einhaltung humanitärer Standarts. Die Zahlen umfassen Abschiebungen im Auftrag etlicher Bundesländer.

Im Jahr 2019 scheiterten in Tegel und Schönefeld außerdem 46 Abschiebungen an der Weigerung der Fluggesellschaften beziehungsweise der Flugzeugbesatzungen, die Rückführung vorzunehmen. Außerdem konnten in 32 Fällen Abschiebungen nicht vorgenommen werden, weil medizinische Gründe dagegen sprachen. Diese ärztliche Begründung hat stark zugenommen. Im Jahr 2018 Verzeichneten die Behörden auf den Berliner Flughafen ganze zwei, im Vorjahr ganze sechs medizinisch begründete Absagen.

Dublin-Fälle besonders kritisch

Die höhere Zahl der passiven oder aktiven Wiederstandshandlungen gegen Abschiebungen ist nach Einschätzung der Beobachter in Teilen auf den Beginn der Überstellung nach der Dublin-Verordnung zurückzuführen. Damit ist gemeint, dass Asylsuchende in jene europäischen Länder ausgeflogen werden, in denen sie als erstes Asyl beantragt hatten. Es handelt sich dabei also nicht um die Rückführung in ihre Heimatländer.

„Reaktiv und vorbeugend erfolgten mehr Durchsuchungen unter Entkleidung und Fesselungen“, heißt es in dem Bericht.

Die auffällige Zunahme von Wiederstandshandlungen steht im Gegensatz zur sinkenden Zahl der Abschiebung insgesamt. 2019 lag sie für die Berliner Flughafen bei 1884, im Jahr zuvor bei 2147, 2016 waren es sogar 3193.

Die Abschiebekandidaten äußerten laut dem FABB-Bericht Ängste „vor schlechten Lebensbedingungen bis hin zu drohender Obdachlosigkeit im Zielstaat.“ Allerdings spiele auch die Hoffnung der Abschiebekandidaten eine Rolle, ihre Rückkehr in den ursprünglich aufnehmenden EU-Staat so lange hinauszuzögern, bis die Rücküberstellungsfrist „unterlaufen“ werde und sie somit in das normale Asylverfahren der Bundesrepublik übernommen werden müssten. Mit anderen Worten: Viele Asylbewerber wollen lieber in Deutschland auf den Ausgang ihres Verfahrens warten als in Italien oder Griechenland.

Die Länderregierungen von Berlin und Brandenburg hatten zuletzt die Abschiebebeobachtung personell gestärkt. Im FABB sind neben der Bundespolizei als Vollzugsbehörde sowie den am Abschiebungsverfahren beteiligten Behörden der Länder Berlin und Brandenburg auch beide großen Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR sowie Amnesty International und Pro Asyl vertreten.

Von Ulrich Wangemann