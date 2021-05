Berlin will Impfstoffe für alle freigeben – was macht Brandenburg?

Potsdam

In Berlin soll sich nun jeder impfen lassen können, unabhängig von Alter, Beruf oder Krankengeschichte. Wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mitteilte, soll die Impfreihenfolge in den Hausarztpraxen und bei Betriebsärzten aufgehoben werden. In den Impfzentren soll es demnach aber bei dem bisherigen Verfahren mit Priorisierungen bleiben, berichtet die dpa.

Auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Peter Noack, kann sich eine Aufhebung der Impfpriorisierung vorstellen, aber nur, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Dann könne auch an die Jüngeren gedacht werden und nicht mehr nur an Priorisierung.

Woidke: Werden Spielräume nutzen

Beim Impfgipfel Anfang der Woche war keine Aufhebung der Impfpriorisierung beschlossen worden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellte am Dienstagabend klar, dass Brandenburg zwar die Spielräume nutzen werde, die die Bundes-Impfverordnung zulasse. Man werde aber die Bundes-Impfverordnung aber in Brandenburg nicht aufheben.

Der Brandenburger Impfstab bereitet derzeit eine Freigabe für die gesamte Priorisierungsgruppe 3 vor. Das könne laut Innenminister Michael Stübgen (CDU) noch in dieser Woche erfolgen oder zu Beginn der nächsten Woche. „Wir wollen das maßvoll abwägen, weil wir keine Erwartungen produzieren wollen, die dann enttäuscht werden könnten“, sagte er.

Priorität 3: 500.000 Impfberechtigte zusätzlich

Brandenburg hat Ende April entschieden, dass die Corona-Schutzimpfung für Teile der Prioritätsgruppe 3 freigegeben werden. Dabei ging es um freiwillige Feuerwehrleute, um Lehrer an weiterführenden Schulen und um über 60-Jährige.

Von einer kompletten Freigabe der Prioritätengruppe 3 profitieren könnten Personen, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind wie in Apotheken, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Energieversorgung, im Transport- und Verkehrswesen sowie Menschen, die im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten. Außerdem könnten sich Wahlhelfer impfen lassen.

Damit würde sich die Zahl der Impfberechtigten in Brandenburg um 500.000 erhöhen.

Zweite Juni-Woche: Freigabe für alle

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass sich ab Juni alle impfen lassen können. Konkret soll das in der zweiten Juni-Woche so weit sein.

Ab kommender Woche soll es in Brandenburg möglich sein, Impftermine in den Impfzentren längerfristig zu buchen. Die interne Lastenplanung, also die Verteilung der Impfstoffe auf die verschiedenen Impfstellen, soll umgestellt werden. Es gebe inzwischen Lieferzusagen in einem Umfang, der dies zulasse, so Stügben.

