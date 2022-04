Berlin

Brückenarbeiten am Berliner Hauptbahnhof bringen von Samstag (9. April) an Einschränkungen in Teilen des Regional- und Fernverkehrs. Bis zum 8. Juli sind zwei der sechs oberirdischen Gleise gesperrt. Ein Teil der Züge wird daher umgeleitet, ihre Fahrt unterbrochen oder einzelne Halte gestrichen.

Im Fernverkehr ist die Intercity-Linie Amsterdam-Berlin und der Eurocity Berlin-Warschau betroffen. Die Züge dieser Linien halten nicht im Hauptbahnhof und im Ostbahnhof. Gute Nachricht für Berufspendler: Die S-Bahn fährt unverändert. Auch die Züge im Tiefgeschoss des Bahnhofs sind nicht betroffen.

Die Zugausfälle im Regionalverkehr im Überblick

Der Flughafen-Express FEX fährt nicht am Samstag, 9. April zwischen 7.45 Uhr und 18.15 Uhr. Ersatz durch die S-Bahnen S9 und S45. Die Fahrt zum BER dauert ab Hauptbahnhof dadurch eine Viertelstunde länger

Regionalexpress RE 3 Zugausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen Schwedt (Oder) und Berlin (Hauptbahnhof und Gesundbrunnen am Wochenende 9./10. April (bis Sonntag, 15 Uhr)

Regionalbahn RB 10 Umleitungen, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen Hennigsdorf (Oberhavel)/Nauen (Havelland) und Berlin/Gesundbrunnen und Zoologischer Garten, 8. bis 13. April, jeweils abends ab 22 Uhr bis Betriebsschluss.

Regionalbahn RB 24: Die Züge aus/in Richtung Eberswalde enden/beginnen bis einschließlich 5. Juni in Berlin-Lichtenberg. Die Züge in/aus Richtung Lübbenau (Spreewald) beginnen/enden abweichend am BER Terminal 1-2 (zusätzlicher Halt) und fallen zwischen Lichtenberg und Königs Wusterhausen aus.

Rostige Fundamente an preisgekrönter Brücke

Grund für die gesperrten Gleise sind Baumängel an der Humboldthafenbrücke Bei dem preisgekrönten Bauwerk an der Ostseite des Bahnhofs seien stellenweise Beton- und Stahlteile ungenügend verbunden, erklärte die Bahn. Die Folge: Korrosion an einem der Fundamente. Damit das Fundament saniert werden kann, wird nun zunächst eine Hilfskonstruktion gebaut.

Lesen Sie auch Corona-Regeln I: Gilt am BER noch die Maskenpflicht?

Corona-Regeln II: Was ist mit der Maskenpflicht auf Bahnhöfen und an Haltestellen?

Die Brücke über dem Wasserbecken Humboldthafen war 2008 mit dem Deutschen Brückenbaupreis ausgezeichnet worden. Schäden wurden kurz darauf entdeckt, ein Tempolimit für die Züge verhängt. Auch Probleme mit dem Gleisunterbau im 2006 eröffneten Hauptbahnhof hatten schon zu Sperrungen für Reparaturen geführt.

Zukunftsmusik: Eine neue S-Bahn-Station unter dem Brückenfundament

Dass die Humboldthafenbrücke repariert wird, ist auch für die künftige Nord-Süd-S-Bahn-Strecke von Bedeutung. Unter dem Brückenfundament soll im Hauptbahnhof eine S-Bahn-Station entstehen. Zuvor soll der erste Bauabschnitt der Strecke vom Wedding zum Hauptbahnhof zunächst mit einem Interims-Haltepunkt an der Invalidenstraße in Betrieb gehen. Das war eigentlich für diesen Dezember geplant. Im März sagte die Bahn diesen Termin jedoch ab. Mitte des Jahres soll ein neues Datum genannt werden.

Von MAZonline