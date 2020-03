AfD-Politiker Pazderski: „Tesla ist ein Schneeballsystem“

Potsdam

Der Berliner AfD-Fraktions-Chef Georg Pazderski hält die Firma Tesla, die in Brandenburg eine Automobilfabrik errichten will, für „ein Schneeballsystem“. Das US-Unternehmen „greift international Subventionen ab“, sagt Pazderski, der „deutsche Steuerzahler“ bezahle die Renditen und damit den Reichtum des Firmenchefs Elon Musk. Die Äußerungen fielen nach einer gemeinsamen Tagung der beiden AfD-Fraktionen aus Berlin und Brandenburg in Potsdam.

Der AfD-Mann aus dem Abgeordnetenhaus hält jene Politiker, die das Projekt befördern wollen, für „blauäugig“. Er persönlich glaube „nicht, dass Elektroautos die Zukunft sind“. Der sagenhafte Aufstieg Teslas an der Börse erinnere ihn an die vielen Tech-Unternehmen, die mit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre abstürzten, sagte Pazderski.

Landtagsabgeordneter im Demo-Zug

AfD-Politiker aus Brandenburg waren bei Anti-Tesla-Demos in Grünheide ( Oder-Spree) gesehen worden. Dort soll eine Fabrik mit bis zu 12.000 Stellen entstehen. Der AfD-Landtagsabgeordnete und Zukunft-Heimat-Chef Christoph Berndt etwa lief mit den Protestierenden mit.

Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz sagte dazu: „Ich finde es gut, wenn Volksvertreter vor Ort sind und sich auch an kritischen Diskussionen beteiligen.“ Er unterstütze Berndt „vollumfänglich“, so der AfD-Chef. Den Vorwurf, seine Partei orchestriere den Anti-Tesla-Protest, wies Kalbitz zurück: „Wir orchestrieren gar nichts, wir sind vor Ort.“

AfD-Fraktionen aus Berlin und Brandenburg tagen

Bei dem Fraktionstreffen gingen die beiden Vorsitzenden auch auf die laut Medienberichten bevorstehende Beobachtung des parteiinternen völkischen „Flügels“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ein. „Der Flügel hat eine wichtige Funktion, wenn er die Partei nach rechts abdichtet“, sagte Pazderski. Der Berliner AfD-Fraktions-Chef gehört innerparteilich zu den Kritikern dieser völkisch-nationalen Gruppierung. Kalbitz und der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sind die Führungsfiguren des Flügels. An Höcke gerichtet sagte Pazderski: „ Höcke muss sehr deutlich machen, wer am rechten Rand noch dazu gehört – und wer nicht.“ Der Thüringer habe den nötigen Einfluss im Flügel.

Beobachtung durch Verfassungsschutz wahrscheinlich

Zur immer wahrscheinlicher werdenden Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz äußerte Pazderski, dieser Schritt beunruhige tatsächlich viele Parteimitglieder aus dem öffentlichen Dienst. „Ich kann ihre Sorgen verstehen. Die Republikaner sind genauso ausgeschaltet worden“, so der Berliner AfD-Fraktions-Chef. Brandenburgs AfD-Chef Kalbitz sagte, Beamte seien im Fall einer Beobachtung „nicht sofort gefährdet“. Dem einzelnen Staatsdiener müsse „nachgewiesen werden, dass er sich verfassungsfeindlich verhalten hat“, bevor ihm dienstrechtliche Konsequenzen drohten. Im Übrigen solle der Verfassungsschutz nicht seine Partei, sondern die Linke in den Blick nehmen.

Seit Januar wird der Flügel als Verdachtsfall geführt, nun soll er Beobachtungsfall werden, denn der Verfassungsschutz sieht verfassungsfeindliche Tendenzen der völkisch-nationalen Gruppierung. Verdachtsfall heißt, dass die Verfassungsschutzbehörde auch geheimdienstliche Mittel verwenden darf, um Informationen über die Tätigkeit der Gruppe zu erlangen.

Einig sind sich die beiden AfD-Fraktionen, dass der Flughafen Berlin-Tegel offen gehalten werden müsse, weil der BER als künftig einziger Flughafen der Region überfordert sei.

Von Ulrich Wangemann