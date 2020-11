Berliner Demo gegen Corona-Politik von Gegenprotest begleitet

Berlin

Gegen die staatlichen Corona-Beschränkungen sind in Berlin nach Schätzungen der Polizei am Sonntag rund 1000 Menschen auf die Straße gegangen. Angemeldet waren rund 5000. Begleitet wurde der als „ Schweigemarsch“ bezeichnete Aufzug von verschiedenen Gegendemonstrationen, deren Teilnehmerzahl die Polizei in der Summe als etwa 500 angab. Es kam vereinzelt zu vorläufigen Festnahmen. Gegendemonstranten versuchten entlang der Route, den Aufzug zu stören. Polizisten griffen ein, um unter anderem Sitzblockaden aufzulösen. Rund 600 Polizisten waren in Berlin im Einsatz. Insgesamt sei es aber relativ friedlich verlaufen, so die Polizei am Abend.

„Immense Brutalität“ bei Demonstration am Mittwoch

Am Mittwoch war es am Brandenburger Tor bei einer Demonstration mehrerer tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen zum Einsatz von Wasserwerfern gekommen. Die Polizei hatte von immenser Brutalität gesprochen. Am Samstag war auch erneut Leipzig Schauplatz von Demonstrationen.

Mögliche Veränderung des Teil-Lockdowns

Unterdessen beraten die Landesregierungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Es könnte auf eine Verlängerung des seit Anfang November bestehenden Teil-Lockdowns hinauslaufen. Die Länderchefs besprechen an diesem Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) den weiteren Kurs.

Maskenpflicht wurde überwiegend eingehalten

Der „ Schweigemarsch“ führte vom Prenzlauer Berg bis zum Alexanderplatz. Die Demonstranten hielten sich der Polizei zufolge weitgehend an die Maskenpflicht. Bei vorgezeigten Attesten, die von der Auflage befreien sollten, habe es jedoch den Verdacht gegeben, dass sie nicht echt seien, sagte die Sprecherin der Polizei. Vereinzelt seien deshalb Strafanzeigen geschrieben worden.

Verzicht auf Impfungen

Demonstranten gegen die Corona-Auflagen fordern unter anderem einen Verzicht auf Impfungen. Ein Teilnehmer war zu sehen, der ein Netz als Mund-Nasen-Schutz trug. „Freiheit Demokratie“ war auf einem Kreuz aus Pappe zu lesen. Ein Demonstrant trug einen Pullover mit „Querdenken“-Aufschrift.

Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum

Der Marsch bis zum Alexanderplatz war begleitet von Protesten, teils aus dem linken Spektrum. Entlang der Strecke war auf einem Plakat zu lesen: „Abstand halten gegen Rechts“. Anwohner in Prenzlauer Berg machten mit Töpfen Lärm, mitunter ertönten „Nazis raus“-Rufe. „Kein Platz für Corona-Leugner“ stand auf einem Transparent an einem Balkon.

