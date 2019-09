Berlin

Demokratie aus nächster Nähe erleben, führende Politiker treffen, an relevanten Debatten selbst teilnehmen – und das im Herzen der Hauptstadt: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hat ein neues politisches Talkformat entwickelt. Der „Berliner Salon“ ermöglicht Lesern der Partnertitel des RND exklusive Einblicke in das politische Berlin im besonderen Ambiente des China Club Berlin am Brandenburger Tor.

Wollen Sie wissen, wie Jens Spahn ( CDU) sich die Zukunft der Krankenversorgung vorstellt? Beim nächsten „Berliner Salon“ am 17. September steht der Bundesgesundheitsminister den Lesern Rede und Antwort (Beginn: 18.30 Uhr, Einlass: 17.45 Uhr). RND-Vizechefredakteur Gordon Repinski wird das Gespräch moderieren. Anschließend klingt die Veranstaltung bei Getränken und Fingerfood aus.

Kritische Fragen in persönlicher Atmosphäre

Beim „Berliner Salon“ werden Elemente des klassischen Polit-Talks durch Diskussionsrunden erweitert: Ausgewählte Leser haben die einzigartige Gelegenheit, in einer sehr persönlichen Atmosphäre den führenden Politikern der Bundespolitik mit kritischen Fragen auf den Zahn zu fühlen.

Auch Sie können dabei sein: Die MAZ verlost fünf mal zwei Karten. Dazu müssen Sie hier eine Frage korrekt beantworten. Die Teilnahme ist bis einschließlich Sonntag, den 8. September 2019, möglich. Die Anreise nach Berlin zum China Club muss selber organisiert werden.

Von MAZonline