Potsdam

In der Hausordnung des Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrums Paaren (MAFZ) gibt es eine interessante Passage. Unter dem Punkt „verbotene Verhaltensweisen“ listet der Hallenbetreiber: „Politische Propaganda und Handlungen, rassistische, fremdenfeindliche, rechtsradikale Parolen und Embleme zu äußern oder zu verbreiten.“

In dieser Halle wird der Berliner Landesverband der AfD am Wochenende seinen Landesparteitag abhalten, 300 Delegierte werden erwartet, trotz Pandemie. Die Ortswahl sorgt für Debatten, ist der Vermieter doch eine Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz des Kreises Havelland befindet. Und die AfD wurde kürzlich vom Bundesamt für Verfassungsschutz kürzlich als „Beobachtungsfall“ für Rechtsextremismus eingestuft – bis ein Gericht dies vorläufig untersagte.

Parteitag wurde mehrfach verschoben – mangels Räumen

In Berlin hatte die Partei die Veranstaltung mindestens fünfmal verschieben müssen, weil sie keine geeignete Halle fand, Aktionen gegen die Betreiber stattfanden oder Vermieter absagten – zum Beispiel, weil sie plötzlich Brandschutzbedenken hatten. Seit Anfang 2020 wird der Landesverband deshalb von einem Notvorstand geführt.

Nun sind die Berliner AfDler nach Brandenburg ausgewichen – offenbar ohne größere Probleme. Das Gesundheitsamt des Kreises erteilte eine Sondergenehmigung. „Wir hätten uns gewünscht, dass es nie zu der Vermietung an die AfD gekommen wäre“, sagt Eric Heidrich vom Bündnis gegen Rechts Falkensee. Das Bündnis und andere Gruppen haben unter dem Titel „Nein zum Parteitag der Superspreader von Hass und Hetze“ zu Gegenkundgebungen vor der Halle aufgerufen.

AfD-Gegner rufen zu Kundgebung auf

Auf den Plakaten heißt es wenig schmeichelhaft für den Veranstaltungsort: „Rechte Hetze ist eine Frage des Mietpreises.“ Auf Facebook kursiert ein Aufruf, den Veranstaltungsort massenhaft schlechte Online-Bewertungen zu geben. Die Kreisverwaltung wollte auf MAZ-Nachfrage nicht preisgeben, wie viel Geld die AfD für die beiden Tage an Saalmiete zahlt.

Die Kreisverwaltung unter Roger Lewandowski (CDU) verweist auf den Gleichbehandlungsgrundsatz im Parteienrecht. „Eine Ablehnung der Vermietung an eine bestimmte Partei wäre daher rechtlich nicht haltbar“, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Die Kommunalpolitiker im Havelland zeigen sich erschreckt, dass ihr Ort plötzlich als Zuflucht für die Rechtsaußen-Partei Schlagzeilen macht. Der Ältestenrat des Havelländer Kreistags verschärfte am vergangenen Freitag schnell die Vermietungsrichtlinien für die Ausstellungshallen, in denen in normalen Jahren die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung stattfindet. Demnach dürfen kreiseigene Räume entgegen der bisherigen Praxis nur noch an Orts-, Kreis- und Landesverbände von Parteien aus Brandenburg vermietet werden.

Johlige: Havelland soll nicht „Aufmarschplatz“ für Berliner AfD werden

Es habe die Gefahr bestanden, dass der Ort „zum Aufmarschplatz der Berliner AfD“ wird, sagt die havelländische Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke). Deshalb sei die territoriale Eingrenzung wichtig. Die Linke schickt den ehemaligen Vize-Ministerpräsidenten Christian Görke und die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Petra Budke, zur Gegendemonstration. Johlige, die als eine der schärfsten AfD-Kritikerinnen im Landtag gilt, räumte allerdings ein: „Die Verträge sind gemacht, der Parteitag wird stattfinden.“ Es sei auch richtig, dass Parteien in den Ausstellungshallen tagen dürften, das diene der Demokratie. Gerade in Corona-Zeiten gebe es kaum ausreichend große Innenräume. Ähnlich sah das auch der Kreistag, der sich vor einiger Zeit bewusst für eine Vermietung an Parteien aussprach.

Den Mietvertrag wieder aufzulösen, hätte eine empfindliche Vertragsstrafe nach sich gezogen, sagt die Kreistagsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Barbara Richstein (CDU). Außerdem sei die AfD eine gewählte und zugelassene Partei. „Demokratie tut manchmal weh“, sagt Richstein. Das Schlupfloch für die Berliner habe man allerdings zu recht geschlossen, so dass keine Folgeveranstaltungen zu befürchten seien.

Was aber, wenn die zahlreichen Coronaskeptiker in der AfD gegen Maskenpflicht und Abstandsgebote verstoßen – oder gegen die Anti-Fremdenfeindlichkeits-Regeln der Hausordnung? Die Kreisverwaltung weist auf MAZ-Nachfrage auf die „allgemeinen Richtlinien der Hausordnung“ hin. In einem internen Schreiben an Kritiker heißt es etwas deutlicher, der Vermieter werde auf die Einhaltung in diesem Punkt speziell achten – man habe die Partei auf „diesen Passus im Besonderen“ hingewiesen. Ein Hygienekonzept habe die AfD auch vorlegen müssen.

Von Ulrich Wangemann