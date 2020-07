Potsdam

Die Turbulenzen, die der Mietendeckel in Berlin ausgelöst hat, schwappen nach Brandenburg über. Dort gilt keine gesetzliche Höchstmiete, mit Geschosswohnungsbau lässt sich also noch ordentlich Rendite erzielen. Darum investieren Immobilienunternehmen vor den Toren der Bundeshauptstadt und treiben dort die Preise in die Höhe. Bauland allein hat einen sagenhaften Sprung von einem guten Viertel gegenüber 2018 gemacht.

Den Aufpreis zahlen Brandenburger Mieter

Das heißt übersetzt: Brandenburger Bauherren müssen beim Bauland-Kauf ordentlich draufzahlen, weil der Senat in Berlin den Wohltäter gibt. Und klar ist, wer den Aufpreis in Zukunft begleichen wird: die märkischen Mieter. Die Angelegenheit zeigt, wie wenig abgestimmt die Nachbarn in der Wohnungspolitik vorgehen. Der Senat handelt nach dem Motto: Was kümmert uns Hennigsdorf, Teltow oder Königs Wusterhausen?

Anzeige

In beiden Ländern regieren SPD und Grüne mit, aber an dem Egotrip ihrer Regierungen ändert dies nichts. Denn die jeweils dritten Koalitionspartner – Linke in Berlin und CDU in Brandenburg – könnten in Sachen Umgang mit Privateigentum nicht weiter voneinander entfernt sein. Deshalb wird es auf absehbare Zeit auch keine einheitliche Mietenpolitik geben. Es sei denn, das Bundesverfassungsgericht kippt die Berliner Regelung.

Von Ulrich Wangemann