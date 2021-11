Berlins neue Koalition: Wo die Kooperation mit Brandenburg enger werden soll

Potsdam/Berlin

Im neuen Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und Linke in Berlin taucht immerhin 61 Mal das Wort Brandenburg auf. Das ist deutlich öfter als in der Vereinbarung vor fünf Jahren (39) – aber wird nun die Kooperation enger?

Das Papier enthält Bekenntnisse zu vielen, bereits laufenden Kooperationen – in der Wirtschaft, beim Verkehr, bei der Energie oder der Fachkräftesicherung. Als übergreifendes Ziel nennen die drei neu-alten Koalitionspartner, dass sie die Abstimmung, die gemeinsame Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Brandenburg ausbauen und weiterentwickeln wollen.

Häufigere Treffen mit dem rot-schwarz-grünen Kabinett in Potsdam als bislang sind aber nicht geplant. Es bleibt dabei, dass man mindestens einmal im Jahr eine gemeinsame Sitzung abhalten wolle. Unterstützt wird erneut die Idee, in beiden Parlamenten einen gemeinsamen Ausschuss Berlin-Brandenburg zu bilden. Dieses Vorhaben ist bisher an rechtlichen Bedenken Brandenburgs gescheitert, weil ein solcher Ausschuss angeblich der Landesverfassung widerspreche.

Bekenntnis zu gemeinsamen „Entwicklungsachsen“

Ausdrücklich bekennt sich die Koalition zum Ausbau von „Entwicklungsachsen“ strahlenförmig von Berlin aus in die Regionen Brandenburgs. Diese plant auch die Brandenburger Landesregierung – vor allem zur Stärkung der ländlichen Räume. Gemeinsam soll aus Sicht Berlins an sogenannten Innovationskorridoren gearbeitet werden. Diese Korridore sollen Wirtschaft, Mobilität, Energie und Klimaschutz sowie neue Modelle von Wohnen, Arbeiten und Lernen strategisch miteinander verknüpfen, heißt es im Koalitionsvertrag. Als Beispiele werden die Korridore von Berlin in die Lausitz, von Berlin in die Prignitz und von Berlin ins polnische Stettin genannt. Schwerpunkt ist das Pilotprojekt in die Lausitz. Brandenburg hatte 12 dieser Achsen in der neuen Strategie zur Regionalentwicklung definiert.

Abstimmungen zur „gemeinsamen Energieregion“ soll es bei der Nutzung von Wasserstoff und von Holz als Rohstoff geben. Die gemeinsame Wasserstoffsstrategie, die erst vor kurzem vorgelegt wurde, soll umgesetzt und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

Berlin unterstützt Potsdamer Stammbahn

In der gemeinsamen Landesplanung mit Brandenburg spricht sich die künftige Koalition deutlich gegen eine Erweiterung bestehender Braunkohletagebaue aus. Sie will einen Ersatz von Erdgas in der Energieversorgung erreichen und wird dazu 2023 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, so der Koalitionsvertrag.

Ausgebaut werden soll mit Brandenburg die Schieneninfrastruktur. Die Potsdamer Stammbahn soll dabei Bestandteil des Deutschlandtaktes werden. Dafür wolle sich Berlin beim Bund einsetzen, heißt es. Mit Brandenburg soll ein Verkehrskonzept für den Berliner Südosten erstellt werden, in dem unter anderem der Wohnungsneubau, die Anbindung des Flughafens BER und der Pendelverkehr mit dem Brandenburger Umland berücksichtigt werden solle.

Die Koalition wird ein Wassertourismuskonzept entwickeln und in Zusammenarbeit mit Brandenburg fortentwickeln. Wir setzen uns dafür ein, dass der Bund die Funktionsfähigkeit der Schleusen in und um Berlin sicherstellt.

Berlin will neues Geschäftsmodell für den Flughafen BER

Längere Ausführungen gibt es zum Flughafen BER, dessen Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund sind und der nach wie vor unter heftigen Liquiditätsproblemen leidet. Die Koalition bekenne sich zum Flughafen, wird hervorgehoben. Nötig sei aber ein ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Unternehmenskonzept. Es dürfe keine dauerhafte Bezuschussung durch die öffentliche Hand geben, heißt es. Die Koalition wolle das Geschäftsmodell der Flughafengesellschaft neu ausrichten. Ziel sei es, die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten wirtschaftlich „auskömmlich“ zu gestalten. Geprüft werden sollen längere Lärmpausen über die bisher geltenden Lärmpausen von sechs Stunden hinaus.

Bemerkenswert ist, dass die Koalition dem Land Brandenburg beim Vergabe-Mindestlohn für öffentliche Aufträge folgen und diesen im ersten Halbjahr 2022 auf 13 Euro pro Stunde anheben wird.

Höheres Kurzzeit-Parkticket und neues „Gästeticket“

Wer Berlin künftig als Tagestourist besucht und mit dem Auto kommt, muss mit teureren Kurzzeit-Parktickets als bislang rechnen. Diese sollen „maßvoll“ erhöht werden, wie Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch sagte. Geplant ist außerdem ein verpflichtendes „Gästeticket“ für Touristen, das ab 2024 geplant ist und die Nutzung von Bus und Bahnen einschließt. Über die Höhe wurden keine Angaben gemacht. Ziel ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, wie Jarasch betonte.

Der 150-seitige Koalitionsvertrag trägt den Titel „Zukunftshauptstadt Berlin. Sozial. Ökologisch, Vielfältig. Wirtschaftsstark“. Ihm müssen die Gremien von SPD und Grünen sowie bei den Linken die Mitglieder noch zustimmen. Die Wahl der neuen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist am 21. Dezember im Abgeordnetenhaus geplant.

Die Grünen bekommen das Finanzressort

Die Namen der neuen Senatorinnen und Senatoren sollen später bekannt gegeben werden. Die SPD soll im neuen Berliner Senat neben der Regierenden Bürgermeisterin wie bisher vier Ressorts übernehmen. Grüne und Linke bekommen erneut jeweils drei Ressorts. Demnach wird die SPD den Bereich Stadtentwicklung und Wohnen zurückbekommen, den seit 2016 die Linken verantworteten. Behalten wird die SPD die beiden Ressorts Inneres und Bildung, hinzu kommt Wirtschaft (bisher Grüne). Außerdem stellen die Sozialdemokraten den Chef der Senatskanzlei.

Die Grünen übernehmen die Finanzen (bisher SPD). Daneben behalten die Grünen das Ressort Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Hinzu kommt das Gesundheitsressort, das um Wissenschaft (beides bisher SPD) ergänzt wird. Die Zuständigkeit für die Justiz (bisher Grüne) geht an die Linken. Diese behalten zudem die Ressorts Kultur und Europa sowie Integration, Arbeit und Soziales.

Von Igor Göldner