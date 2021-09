Bernauer Herzzentrum hat Erfolg mit Katheter-OP

Bernau

Den Ärzten am Immanuel Herzzentrum Brandenburg in Bernau (Barnim) ist die weltweit erste Implantation einer biologische Herzklappe mit Hilfe eines Katheters als Ersatz für eine bereits vorhandene mechanische Herzklappe gelungen. Der im European Heart Journal publizierte minimalinvasive Eingriff hat in der Herzmedizin weltweites Aufsehen erregt. Die Veröffentlichung wurde im ersten Monat ihres Erscheinens fast 5000 Mal gelesen.

Bereits implantierte, aber veraltete Herzklappen durch eine frische biologische Herzklappe zu ersetzen, also durch eine solche, die aus echtem tierischem Gewebe besteht, ist in Kliniken schon ein etabliertes Verfahren. Der Arzt führt in die Leistengegend des Patienten einen Katheter ein und bringt mit diesem Instrument die Klappe zum Zielort. Der Eingriff hat aber eine Einschränkung: Bisher hat man dieses minimalinvasive Verfahren nur angewandt, wenn die zuvor eingesetzte, aber nun veraltete Herzklappe ebenfalls aus tierischem Gewebe bestand.

Gefahr für den Patienten

„Eine biologische Herzklappe in eine vorhandene mechanische Herzklappe einzufügen hat bisher noch nie einer gemacht“, erklärt der Chefarzt für Kardiologie, Christian Butter, der den Eingriff am Herzzentrum durchführte. Dafür gebe es gute Gründe. Ein Teil der vorhandenen künstlichen Herzklappe musste zerstört werden, um Platz für die neue Klappe zu schaffen. Diese wurde in die Ringe der vorhergehenden künstlichen Platte eingesetzt.

Natürlich bestehe dabei die Gefahr, dass Splitter der alten mechanischen Herzklappe über die Adern ins Gehirn vordringen und dort einen Schlagausfall auslösen. „Wir haben deshalb zuvor die Halsschlagader mit einem Sieb vor Splittern geschützt“, so Butter. Damit konnten sie nicht mehr in den Kopf gelangen. In der Beckengegend bildeten abgelagerte Splitter kaum eine Gefahr.

Letzte Rettung Herz-OP

Der riskante Eingriff am Immanuel Herzzentrum war auch aus der Not geboren worden. Der 65 Jahre alte Patient hatte sich vor sieben Jahren eine künstliche Herzklappe einsetzen lassen. Diese tat ihren Dienst nicht mehr so gut. Dabei litt der Mann unter einer starken Lungenerkrankung und einem Nierenleiden. Er war kurzatmig und hatte bereits einen Schlaganfall erlitten. Nur eine neue OP am Herzen mit einem neuen Implantat schien ihn retten zu können.

„Eine übliche Operation am offenen Herzen hätte er niemals überlebt“, so Medizinprofessor Butter zur MAZ. Das habe er dem Patienten mitgeteilt und ihm als Alternative die Möglichkeit des bisher nicht gewagten Eingriffs mit dem Katheter vorgeschlagen. Der habe schließlich zugestimmt. Auch die Ethikkommission hatte nichts dagegen.

„Maximale Anspannung“ bei den Ärzten

Wie die Karbonteile der vorhandenen mechanischen Herzklappe mit einem am Katheder befestigten Ballon entfernt werden könnte, der sie beim Aufpumpen praktisch wegsprengte, hatten Butter und seine Kollegen ausgiebig im Labortest geprüft. Trotzdem war der Tag des eigentlichen Eingriffs alles andere als Routine: „Es war eine maximale Anspannung“, beschreibt Butter seine Stimmung. „Es ist, als ob Sie zum ersten Mal Skispringen machen würden – und das auch noch mit einem Mann auf dem Rücken.“ Schließlich habe er Verantwortung für den Patienten gehabt – und es sei um Tod oder Leben gegangen.

Tatsächlich habe es während des Eingriffs einen kritischen Moment gegeben. „Einen Moment lang hat das Herz nicht mehr richtig geschlagen“, so Butter. Das sei in dem Augenblick gewesen, als die neue Klappe noch nicht vollständig in den Ring der alten mechanischen Herzklappe eingefügt war. „Es war vielleicht eine halbe oder eine Minute“, sagt Butter. Trotzdem trieb diese kurze Zeit den Ärzten den Schweiß auf die Stirn.

Am Ende aber lief alles gut. Der Patient konnte bald wieder entlassen werden. „Er kommt zu Hause ganz gut zurecht“, sagt Butter. Natürlich sei der Mann eingeschränkt und müsse sich nicht zuletzt wegen seiner starken Lungenkrankheit mit einem Rollator behelfen. „Aber er ist ganz dankbar.“

Eingriff wird nicht zur Routine

Dass der in Bernau weltweit erstmals versuchte Eingriff nun zur Routine würde, glaubt Butter eher nicht. „Es würde nur bei Patienten angewendet, die wie unser Patient nicht operabel sind.“ Das Einführen eines Katheters, an dem die neue Herzklappe angebracht ist, gilt nicht als Operation. Herzoperationen sind nur solche Arbeiten, bei denen die Brust geöffnet und das Herz praktisch freigelegt wird. Eine solche OP wird vom Chirurgen durchgeführt. Das hätte man in Bernau eigentlich auch bei dem 65-Jährigen gemacht, wäre sein Zustand nicht so kritisch gewesen.

Butter weist außerdem darauf hin, dass das Ersetzen einer mechanischen Herzklappe durch eine biologische sowieso wohl seltener werde. Zwar würden jährlich noch rund 1300 mechanische Klappen eingesetzt, aber mit „deutlich“ sinkender Tendenz. Da künftig also wohl eher biologische durch andere biologische Herzklappen zu ersetzen sind, wird auch das Einführen der neuen Herzklappe über den Katheder kein Problem sein. Denn gefährliche Splitter werden von der älteren biologischen Klappe nicht freigesetzt.

Von Rüdiger Braun