Trotz des Ausbaus von Kita-Plätzen und der Einstellung von mehr Mitarbeitern fehlt es in Brandenburg an Kita-Personal. Im vergangenen Jahr sei der Personalschlüssel in den Kindergärten im Land für rund 72 900 Kinder nicht kindgerecht gewesen, ergab eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die am Dienstag veröffentlicht wurde.