Potsdam

In vielen Orten Brandenburgs gehen derzeit Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, gegen Kinder-Impfungen und eine Impfpflicht zu demonstrieren. Obwohl die Proteste häufig als Friedenskundgebungen angemeldet werden, nimmt das Aggressionspotenzial bei diesem oft auch unangemeldeten Demonstrationen nach Einschätzung der Polizei zu.

Das Ausmaß sei inzwischen besorgniserregend, teilt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Brandenburg mit. „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind ebenso Söhne, Töchter, Mütter, Väter, oder Großeltern, die die Vorweihnachtszeit in Frieden und unbeschadet verbringen wollen“, heißt es.

Angehustet und angespuckt

Jörg Göhring, stellvertretender Landesvorsitzender der GdP Brandenburg, verurteilte die Drohungen gegenüber Ärzten und Politikern, stellte jedoch klar, dass es im Einsatz in erster Linie die Polizistinnen und Polizisten seien, welche den Aggressionen ausgesetzt seien. Bei einer unangemeldeten Kundgebung in Rathenow (Havelland) etwa wurde am Freitagabend ein Polizist verletzt.

Unter Corona-Leugnern beliebt ist offenbar, anderen Menschen ins Gesicht zu Husten – als Provokation und Statement gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. „Beleidigungen, Beschimpfungen, Anspucken, Anhusten bis hin zu Tätlichkeiten gegenüber den Einsatzkräften nehmen zu“, teilte Göhring mit.

Auch im Alltag jenseits von Demonstrationen seien die Kolleginnen und Kollegen Anfeindungen ausgesetzt, zum Beispiel wenn sie die Maßnahmen laut Eindämmungsverordnung kontrollieren, umsetzen oder Verstöße ahnden.

Von der Landesregierung fordert Göhring die volle Rückendeckung. „Wir erwarten, dass sich unsere Landesregierung vor unsere Kolleginnen und Kollegen stellt, deren besondere Belastung nicht nur wahrnimmt, sondern auch durch Wertschätzung honoriert. 100 Prozent Einsatz verdienen 100 Prozent Einsatz“, sagte er am Donnerstag.

Seit Mittwoch dürfen im Freien nur noch bis zu 1000 Menschen demonstrieren, dazu gelten Maskenpflicht und Mindestabstand. Brandenburgs Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller warnte gegenüber der MAZ, davor, „dass bekannte Einzelpersonen, Rechtsextremisten und Gruppen versuchen, in ihrem Gebiet die normale Bevölkerung unter Ausnutzung des Themas Corona zu radikalisieren“.

Opposition kritisiert Demo-Obergrenzen

Die Opposition im Brandenburger Landtag kritisierte am Donnerstag die Beschränkungen bei Demonstrationen gewandt. „Wir sehen es kritisch, dass diese Demonstrationsfreiheit an der Stelle eingeschränkt wird und auf 1000 begrenzt wird“, sagte der Linken-Gesundheitspolitiker Ronny Kretschmer im Gesundheitsausschuss.

Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin kritisierte ebenfalls, dass die Teilnehmerzahl grundsätzlich eingeschränkt werde. Sie zeigte sich auch verwundert, dass die Maskenpflicht nicht gilt, wenn man einen festen Sitzplatz hat und dazwischen ein Meter Abstand eingehalten werden muss.

Die Fraktion BVB/Freie Wähler hatte sich am Montag gegen weitere Einschränkungen ausgesprochen. Fraktionschef Péter Vida machte am Donnerstag deutlich, dass diese Kritik auch die Obergrenze für Versammlungen einschließt.

Von Torsten Gellner