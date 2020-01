Besserer Personalschlüssel: Brandenburgs Kitas erhalten ab August mehr Personal

Potsdam

Die Mitarbeiter in den Brandenburger Kitas sollen entlastet werden und die Betreuungsqualität steigen: Zum 1. August dieses Jahres soll der Betreuungsschlüssel im Kindergartenbereich, also bei den Drei- bis Sechsjährigen, von derzeit 1 zu 11 auf 1 zu 10 verbessert werden. Das heißt: Künftig soll ein Erzieher rechnerisch für zehn Kinder zuständig sein. Das kündigte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Donnerstag in Potsdam an.

Dafür müssen 650 zusätzliche Mitarbeiter in den Kitas eingestellt werden. Die Mehrkosten bezifferte Ernst für dieses Jahr auf 16 Millionen Euro. Im kommenden Jahr werde der Haushalt mit zusätzlichen 41 Millionen Euro belastet.

Mehr Personal für die Krippen soll es in einem nächsten Schritt geben. Zunächst wolle man sich die Fachkräftesituation im Land anschauen, so Ernst. „Es macht keinen Sinn, Gesetze zu erlassen, die man nicht umsetzen kann“, sagte sie.

1500 Erzieher verlassen die Schulen

Kitas fällt es zunehmend schwer, Mitarbeiter zu finden. Ernst zeigte sich zuversichtlich, dass die zusätzlichen Stellen auch besetzt werden können. Der Erzieherberuf sei nach wie vor stark nachgefragt und beliebt, sagte sie. Die Ausbildungssituation sei gut. „Wir werden zum 1. August 1500 Erzieherinnen und Erzieher haben, die unsere Fachschulen verlassen“, sagte Ernst.

Der neue Personalschlüssel ist Teil der Novelle des Brandenburger Kita-Gesetzes, dessen Entwurf Bildungsministerin Ernst am Donnerstag vorstellte. Dazu gehören auch Maßnahmen, mit der die sehr unterschiedlichen Kita-Beiträge in Brandenburg transparenter gestaltet werden. Dafür sind die Kommunen zuständig.

Von Torsten Gellner