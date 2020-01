Pirschheide

Der „königliche Campingpark Sanssouci“ zählt ab sofort zu den 50 besten Campingplätzen Europas. In Brandenburg bildet die Anlage nun den Spitzenreiter unter den Anlagen für diese beliebte Urlaubsform. Dies zeigt der Publikumspreis Camping-Info-Award 2020. Die Auszeichnung wurde zum neunten Mal von der gleichnamigen Online-Plattform initiiert.

Campingplatz ist unter den „Aufsteigern des Jahres“

„Wir haben uns im Europa-Ranking von camping.info um 45 Plätze verbessert“, sagt Dieter Lübberding, Geschäftsführer des Campingparks Sanssouci. Damit ist sein Platz nun unter den Top 50 und zählt zu den Aufsteigern des Jahres. In der Hitliste für Deutschland liegt die Brandenburger Ferienanlage auf Platz 30. Schon im Jahr 2015 lag Sanssouci-Campen ganz vorn.

„Wir hatten 2019 eine hervorragende Saison. Damit profitieren wir vom bundesweiten Camping-Boom“, so der Touristiker weiter. Die Campingbranche verzeichnete 2018 mit knapp 35 Millionen Übernachtungen einen Rekordzuwachs von rund elf Prozent.

So schön ist’s im Frühling auf dem Campingplatz Sanssouci am Templiner See. Quelle: Christel Köster

Dass Lübberding so viele gute Bewertungen auf der Online-Plattform erhalten hat, führt er auf die moderne Infrastruktur und den guten Service seiner Anlage zurück. Ebenso loben die Gäste die perfekte Lage zwischen Berlin und dem Templiner See.

Weitere Preisträger in Brandenburg

Von der hohen touristischen Qualität in Brandenburg zeugen die weiteren Auszeichnungen von camping.info. Awards gingen auch an den Familienpark Senftenberger See im Lausitzer Seenland ( Europa-Platz Nr. 51), an das Kneipp- und Erlebnis-Camping an den Spreewaldfließen in Burg-Spreewald ( Europa Nr. 63) sowie an den Platz Blütencamping Riegelspitze in Werder-Petzow ( Europa Nr. 80).

Der Award ist eine der begehrtesten Auszeichnungen der Campingbranche. Basis bilden rund 190 000 Bewertungen von 150 000 Campinggästen. Kriterien für den Award sind Gesamteindruck, Vertrauensfaktor des Gastes und Aktualität der Bewertung. Unter den 23 000 europäischen Campingplätzen aus 44 Ländern ist Deutschland mit 64 Campinganlagen in den Top 100 und mit fünf Plätzen in der Top 10-Award-Rangliste vertreten.

Potsdam war schon mehrfach vorn

Direkt am Wasser gelegen, ruhig und trotzdem nahe an Potsdam und Berlin, wurde der „königliche Campingpark Sanssouci“ in den Vorjahren schon häufig ausgezeichnetund war mehrfach Sieger in Brandenburg. Schloss Sanssouci lässt sich zum Beispiel in unmittelbarer Nähe zum Platz erkunden. Die Metropole Berlin ist in 45 Minuten erreichbar.

