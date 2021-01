Potsdam

Wer nach dem Impfen glaubt, sich wieder so verhalten zu können wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, der irrt. Die Schutzimpfung kann einen schweren Verlauf abmildern oder bestenfalls eine Infektion mit dem Coronavirus gänzlich verhindern. Noch immer aber sind viele Fragen darauf unbeantwortet. Es fehlen konkrete wissenschaftliche Daten. Die strengen Corona-Regeln gelten daher weiter – auch wenn es schwer fällt.

Noch immer ist nicht endgültig geklärt, ob geimpfte das Coronavirus in sich tragen und es weiter verbreiten können, ohne dass es bei ihnen selbst ausbricht. So sollte man von Besuchen seiner Großeltern und generell älteren Menschen vorerst weiter absehen. Schon gar nicht sollte es zu einem engeren Körperkontakt kommen, wenn man selbst nicht geimpft ist. Umarmungen bleiben also weiterhin schwierig – unabhängig der Corona-Impfungen.

