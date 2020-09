Potsdam

Die Instandsetzung der Bundesautobahnen in Brandenburg, die vom sogenannten Betonkrebs betroffen sind, wird langwieriger als gedacht und noch rund 20 Jahre andauern. Das Infrastrukturministerium in Brandenburg geht von einem Erneuerungsbedarf für bröckelnde Pisten „voraussichtlich bis mindestens 2040“ aus. Das teilte das Ressort von Minister Guido Beermann ( CDU) der MAZ auf Anfrage mit.

Der Grund: Die Schadensprognose für die meisten Flächen, die von einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) betroffen sind, ist extrem unsicher. Betonkrebs kann jahrelang im Verborgenen schlummern, bevor er je nach Witterung umso heftiger ausbricht. Eine Sanierung ist schwierig und kostet Millionensummen. Bislang hieß es von Seiten der für den Straßenbau zuständigen Behörden stets, in den nächsten zehn Jahren könnten die Schäden beseitigt sein.

Anzeige

209 Kilometer Fahrbahn betroffen

Für Autofahrer bedeutet das, sie müssen sich beim Befahren der Autobahnen weiter in Geduld üben. Dauerbaustellen rund um Berlin dürften weiter auf der Tagesordnung sein und viele Staus verursachen.

Weitere MAZ+ Artikel

In Brandenburg ist mit Stand August 2020 ein Drittel aller Richtungsfahrbahnen in Betonbauweise (33,4 Prozent) aufgrund von Betonkrebs beschädigt – in unterschiedlicher Intensität. Das sind insgesamt 209 Kilometer. Der Großteil davon wird als „AKR beginnend“ eingestuft. Weitere 115,5 Kilometer gelten als Verdachtsfälle mit unklarer Prognose (18,4 Prozent). Die restlichen 301,6 Kilometer (48,2 Prozent) sind nicht von AKR betroffen, sie gelten als intakt, wie das Ministerium in Potsdam weiter mitteilte.

Betroffen von Schäden sind die Autobahn A 2 Richtung Hannover, die A 9 Richtung Nürnberg, der Berliner Ring A 10, die A11 Richtung Dreieck Uckermark, die A 24 Richtung Hamburg, die A12 nach Frankfurt (Oder), die A13 Richtung Dresden und die Spreewaldautobahn A 15 Richtung Polen.

Kosten in diesem Jahr: 33 Millionen Euro

In diesem Jahr sollen in Brandenburg laut Infrastrukturministerium 37 Kilometer Autobahn auf der A 2, A10, A 15 und A24 erneuert oder überbaut werden. Kosten: 33 Millionen Euro. Bis 2025 sind weitere 160 Kilometer in der vorläufigen Planung, die Baukosten werden auf 206 Millionen Euro geschätzt. Der zuständige Landesbetrieb macht einmal in Jahr ein Monitoring an allen Betonfahrbahnen.

Zwischen 2005 und 2019 wurden etwa 300 Kilometer Richtungsfahrbahn erneuert oder überbaut, davon 157 Kilometer „grundhaft“, also komplett neu gemacht. Den Steuerzahler kostete das 274 Millionen Euro.

Bei der Alkali-Kieselsäure-Reaktion, auch Betonkrebs genannt, breitet sich gelöste Kieselsäure im Beton aus und sprengt ihn von innen. Die Fahrbahnen zerbröseln wie Kekse. Beim Generalüberholen der Autobahnen in Ostdeutschland nach der Wende wurden im Rahmen des Aufbaus Ost ungeeignete Zuschlagstoffe wie Kies bei der Betonherstellung verwandt. Kommt Feuchtigkeit dazu, reißt das Löcher in die Fahrbahn. Expertenmeinungen waren damals ignoriert worden.

Grüne kritisieren den Bund

Zuständig für die Sanierung ist der Bund. Die Kosten steigen Jahr für Jahr, wie eine Aufstellung der Grünen im Bundestag zeigt. Im vorigen Jahr wurden 174 Millionen Euro ausgegeben. 2018 waren es 125 Millionen Euro, im Jahr davor 94 Millionen Euro. Die Bundeschefin der Grünen und Bundestagsabgeordnete aus Potsdam, Annalena Baerbock, hält dem Bundesverkehrsministerium Untätigkeit vor. Es brauche endlich eine Strategie und ein verlässliches bundesweites Monitoring, welche Instandhaltungskosten konkret zu erwarten seien, erklärte Baerbock auf Anfrage. Sie gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren noch etliche Kilometer an Autobahnen hinzukämen, die sanierungsbedürftig seien.

Von Igor Göldner