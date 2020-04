Wie wollen Christen einen Gott erklären, der Leid und Ungerechtigkeit zulässt?

Potsdam

Den Sinn des Fastens haben auch Nichtchristen in den letzten Jahrzehnten verstärkt für sich entdeckt. Wer eine Zeit lang auf liebgewordene Gewohnheiten verzichtet, dem eröffnen sich neue Perspektiven, Freuden und Wertschätzungen. Am Ostersonntag – so sieht es das Kirchenjahr vor - wird das Fasten gebrochen. Ungetrübte Fröhlichkeit wird im Corona-Jahr 2020 nicht aufkommen. Vieles ist anders. Der Verzicht, das soziale Leben extrem einzuschränken, wurde allen Menschen auferlegt. Und die vom Staat verfügten Einschränkungen bleiben über Ostern hinaus bestehen.

In diesem Jahr sind herkömmliche Ostergottesdienste untersagt. Quelle: MAZ

Anzeige

In der christlichen Ostergeschichte kommen viele Erfahrungen zur Sprache, die auch nach 2000 Jahren noch gelten. Die Kirchen erzählen anhand der Biografie eines Mannes, wie nah Glücksgefühle und Leid liegen können. Am „Palmsonntag“ vor Ostern reitet ihr Held auf einem Esel in die Stadt Jerusalem ein und wird von den Einwohnern wie ein König triumphal empfangen. Fünf Tage später fordert dieselbe Menschenmenge: „Kreuziget ihn!“

Ein ans Kreuz genagelter Jesus: Sinnbild des christlichen Glaubens. Quelle: EPD

Ziel der Kirchen ist es, die Selbstvergessenheit der Menschen zu durchkreuzen. Wer gesund ist, wird ermahnt, jederzeit auch mit Krankheit und Tod zu rechnen. Und wer krank ist, sollte die Hoffnung nicht aufgeben und das Leben trotzdem als faszinierendes Geschenk wahrnehmen. Viele Geschichten in der Bibel handeln von vermeintlichen Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten, die wegbrechen und von der Frage, was am Ende zählt. Der scheiternde Weltverbesserer Jesus muss eine absolute Niederlage hinnehmen, muss Spott, Schmerzen, Ohnmacht und Einsamkeit ertragen. Dass seine Freunde nach der Hinrichtung dennoch Hoffnung schöpfen, ist der – für Nichtchristen etwas überraschende und diffuse – Kern der Osterbotschaft. Wenn Theologen heute von „Auferstehung“ sprechen, verstehen sie das meist sinnbildlich. Aber einige halten auch das Wunder einer „Auferstehung von den Toten“ buchstäblich für möglich.

Frühlingsbeginn in Schönhagen bei Prizwalk. Quelle: MAZ

Der Glaube, dass jedem Ende auch ein Neuanfang innewohnt und der Tod überwunden werden kann, ist sicher auch der Natur abgeschaut, die jedes Jahr um diese Zeit wie aus dem Nichts wieder erwacht. Dass sich Ehrlichkeit und positives soziales Engagement für den einzelnen Menschen am Ende doch auszahlen, diese fromme Hoffnung predigen seit 2000 Jahren die Jesus-Nachfolger. Einen Vorwurf kann man ihrer Bibel sicher nicht machen: dass sie ein zu rosiges Bild von der Welt zeichnet. Immer wieder ist von Plagen die Rede, von Krankheiten, Unterdrückung, Krieg, Erdbeben, Dürre, Hagelstürmen und Seuchen. Endzeitstimmung und Weltende sind vielleicht sogar Erfindungen des Christentums.

Derzeitige Heuschreckenplage in Ostafrika. Quelle: dpa

dDie Heuschreckenplage, die trotz naturwissenschaftlicher und technischer Fortschritte aktuell in Ostafrika wütet, gehörte bereits zu den Schreckenszenarien der antiken Welt. Damals war an moderne Industriegesellschaften noch nicht zu denken. Aber die Gefahr, die von der Selbstherrlichkeit menschlicher Zivilisationen ausgeht, wird im Alten und Neuen Testament hinlänglich beschrieben. Der Klimawandel mit all seinen Turbulenzen wird heute – je nach Weltbild – gern als Folge der Natur- oder Gottvergessenheit des Menschen erklärt.

Schülerin in Breddin (Ostrprignitz-Ruppin). Sie gestaltet gestalten eine Tonfliese für ein Himmel-und Hölle-Spiel auf dem Kirchhof. Quelle: MAZ

Und Corona? Christliche Sekten deuten das Virus gern als ein Werkzeug Gottes, um Menschen oder gar die ganze Menschheit zu bestrafen. Das unterscheidet sie von den großen christlichen Lehrmeinungen in Deutschland. Die katholische, die evangelische sowie die orthodoxe Kirche verabschiedeten am 20. März ein gemeinsames Wort, in dem es heißt: „Als Christen sind wir der festen Überzeugung: Krankheit ist keine Strafe Gottes – weder für Einzelne, noch für ganze Gesellschaften, Nationen, Kontinente oder gar die ganze Menschheit. Krankheiten gehören zu unserer menschlichen Natur als verwundbare und zerbrechliche Wesen.“

Corona-Tote in Equador. Quelle: dpa

Sogar Nicht-Christen behaupten, der Virus wolle der Menschheit eine Lektion erteilen. Aber warum setzt das Virus dem einen Individuum heftig zu und dem anderen nicht? Wenn es einen Gott gäbe, dann erscheint er hier als planlose Kraft, die Leid und Tod unschuldiger Menschen zulässt.

Pfarrer (hier Ex-Bischof Wolfgang Huber) erklären den christlichen Glauben. Quelle: MAZ

Die weltweit grassierende Infektionskrankheit fordert Christen heraus, ihren Gott zu erklären und zu rechtfertigen (Theodizee). Warum duldet er Ungerechtigkeit und Elend? Die Frage verschlägt sogar Theologen die Sprache. Sie stammeln recht unterschiedliche Antworten, die Gottes Güte und Allmacht relativieren. Der katholische Theologie-Professor Magnus Striet zum Beispiel hält eine Formulierung von Ernst Jandl angebracht. Der österreichische Dichter sprach von „Gott, dem Schöpfer des Himmels und aller Verderbnis“. Damit sei „ein Kinderglaube, ein reiner Lobpreis-Glaube am Ende“, meinte Striet vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk.

Gottesdienst Quelle: MAZ

Bei ethischen Fragen gelingt es Theologen, präzisere Aussagen zu treffen. Ihre Vorliebe für die letzten Dinge bringt es mit sich, dass sie auf Extremfälle moralisch gut vorbereitet sind. Der prinzipielle Vorsatz, jedes menschliche Leben, unabhängig von sozialem Status, Geschlecht, Rasse, Sexualität usw. zu schützen, erweist sich in der Praxis oft als zu simpel oder führt in ein moralisches Dilemma. In der Corona-Krise wurden die Beatmungsgeräte in Frankreich und Italien knapp und es gab Krankenhausärzte, die schlossen Senioren über 80 von den lebensrettenden Maßnahmen aus. Der Berliner Theologe Andreas Lob-Hüdepohl nannte dieses Vorgehen (Triage) „absolut verwerflich“. Mit dem deutschen Ethikrat stellte er die Regel auf, dass die klinische Erfolgsaussicht darüber entscheiden soll, welcher Patient bevorzugt wird.

Die Kirche meint, Jesus Christus sei für alle gestorben. Quelle: MAZ

Es gibt Situationen, die überfordern die allerbesten Mediziner. Anklagen wegen fahrlässiger Tötung verhandeln solche Probleme auf einer juristischen Ebene. Die betroffenen Ärzte müssen aber auch selbst mit ihren Schuld- und Versagensgefühlen fertig werden. Kein Mensch ist so perfekt, dass er alles richtig machen kann, dass er nicht auch mal Mist baut, sagt die Bibel. Über viele Jahrhunderte trieb die Menschen die Urangst um, „in Sünde zu leben“. Die christlichen Kirchen haben verschiedene Konzepte erarbeitet, die Sünden zu bekennen, Schuld zu sühnen und einen Neuanfang zu ermöglichen. Als Ritual dafür gilt das letzte Mahl (Abendmahl), das Jesus mit seinen Jüngern zum Abschied durchführte. Dann nahm er das Kreuz auf sich. Warum er mit seiner Hinrichtung „die Schuld aller Menschen auf sich nahm“, wie es in den Kirchen floskelhaft heißt, können nicht einmal Theologen verständlich erklären.

Von Karim Saab