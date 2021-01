Potsdam

Zum Mittagessen schnell in die Kantine: Für viele Menschen in Brandenburg gehört das zur Routine. Das Essen dort ist schnell verfügbar, warm, bezahlbar – und im besten Fall auch noch lecker und gesund. Den Plausch mit Kollegen gibt es gratis dazu.

Doch derzeit ist das nicht möglich: Die Corona-Pandemie hat Brandenburg fest im Griff, Betriebskantinen sind geschlossen. Wer im Homeoffice oder im Betrieb nicht zur Dosensuppe greifen will, muss kreativ werden. Doch was braucht es für ein gutes Mittagessen? Die MAZ hat sich umgehört.

Anzeige

Viel Gemüse und Getreide, wenig Fleisch

„Mittagessen sollte vollwertig sein“, sagt Susann-Cathérine Ruprecht vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung (Dife) in Potsdam-Rehbrücke. Das fördere die Belastbarkeit und die Konzentration. Die Grundidee: Möglichst viele Nährstoffe wie Vitamine oder Eiweiß, gleichzeitig aber nicht zu viele Kalorien. Denn gerade im Homeoffice kann die geringere Bewegung schnell zu Extrakilos führen.

Laut Ruprecht sollte ein gutes Mittagessen möglichst einen hohen Anteil an Gemüse oder Getreide haben – gleichzeitig aber weniger Tierprodukte wie Fleisch. Vorsicht vor allzu fettigen Speisen: „Danach fühlt man sich meist müde und das Arbeiten fällt schwer“. Die Ernährungswissenschaftlerin empfiehlt zudem, Nudeln oder Reis in der Vollkornvariante zu bevorzugen – denn die Ballaststoffe tragen zu einer längeren Sättigung bei.

Kantinen sind wegen Corona-Pandemie zu

Da die Kantinen nun geschlossen sind, stelle das tägliche Mittagessen nun sicherlich „einige vor eine große Herausforderung“, sagt sie. Ihr Tipp: Wer noch am Arbeitsplatz ist, kann sich Vorgekochtes mitnehmen. Sind Mikrowelle oder Wasserkocher vorhanden, ist „auch mal“ eine Fertigmahlzeit drin. Das Angebot an vollwertigen Gerichten mit einer überschaubaren Zutatenliste wachse ständig.

Lesen Sie auch: Hotels und Gaststätten in Brandenburg bangen um Existenz

Ruprecht rät auch zu einem Klassiker: belegte Brote. Dabei sei der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ob Käse, Aufstriche, Gemüse oder Ei: „Die Zeit langweiliger Stullen ist vorbei“, sagt sie. „Nur Wurst, die sollte nicht jeden Tag aufs Brot.“ Sie rät auch hier zur Vollkornvariante.

Genug Zeit für das Mittagessen nehmen

Und dann sind da noch Salate: Aufgepeppt mit Nüssen, Kernen und Gewürzen eignen sie sich gut für die schnelle Mahlzeit. Ruprecht hat sogar ein Rezept parat: Geraspelter Fenchel, Apfel und Möhre – dazu getrocknete Cranberries, körniger Frischkäse, der Saft einer Orange, Vanille(zucker) und Kokosraspeln.

Und ja, auch kleine Sünden sind mal erlaubt, sei es das Stück vom Lieblingskuchen oder der Döner vom Schnellimbiss. „Man kann auch mal Essen bei einem Restaurant bestellen“, sagt sie. Doch egal, wie man sich entscheidet, eines sei besonders wichtig: „Zum Mittagessen sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, ordentlich kauen – und bitte nicht vor dem Bildschirm essen.“

Potsdamer Genusstrainerin gibt Tipps

Eine, die ebenfalls weiß, worauf es bei einem guten Mittagessen ankommt, ist Katrine Lihn. Die Potsdamerin hat sich als „Genusstrainerin“ und „Gastrosophin“ einen Namen gemacht, bot vor der Pandemie regelmäßig Kochkurse an. Ihr Credo: „Einfach besser essen“, am besten mit Zutaten aus Brandenburg. „Vor allem Obst und Gemüse“ brauche es für ein gutes Mittagessen, sagt sie beim Telefonat mit der MAZ. Sie selbst sei ein „Fan“ von Gemüsesalaten.

Katrine Lihn ist „Gastrosophin“ – die Potsdamerin bietet Workshops und Kochkurse rund ums Thema Essen an. Quelle: Jacqueline Schulz

Die ließen sich ganz einfach mit Kartoffeln oder Reis etwas aufpeppen – und somit noch nahrhafter machen. Der Vorteil: Wer mittags nicht viel Zeit hat, kann gleich für mehrere Tage vorkochen. Auch Brokkoli, Äpfel, Orangen, Kiwis oder Granatapfelkerne machen sich gut im Salat, sagt Lihn. „Gesundes Essen ist immer bunt.“

Hülsenfrüchte aus der Region

Ihr Tipp für ein leichtes Dressing: Ein Schuss Apfelsaft, verquirlt mit Honig und Senf. Kommen dann noch Nüsse dazu, habe der Salat „alles, was es braucht.“ Wer es dann doch etwas herzhafter mag, fügt Hühnchen oder Lachs hinzu. Und das alles geht natürlich auch in der Sandwichvariante: „Ein Dinkelbrot mit Frischkäse, Gurke und Hühnchen ist sehr sättigend“, sagt Lihn. Wer will, fügt noch Weintrauben oder Avocado hinzu.

Lesen Sie auch: Was Brandenburgs Bauern in Zeiten des Klimawandels tun

Die Genusstrainerin hat noch einen Tipp: Hülsenfrüchte – am besten aus der Region. „Viele reden über Chia-Samen, aber esst doch Leinsamen“, sagt Lihn. Auch Linsen und Bohnen seien einfach vorzukochen, vergleichsweise billig – und dazu noch gesund. Ein Linsensalat zum Mittagessen gehe nicht nur schnell, sagt Lihn, sondern sei auch ein wahrer „Proteinschub.“

Gastroservice auch zum Mitnehmen

Und wer nicht selbst schälen, schnippeln und kochen will, muss nicht verzweifeln: viele Kantinen und Restaurants bieten Lieferservice oder Speisen zum Mitnehmen an. So gibt es etwa in der Kantine „ Mahlzeit“ in Brandenburg/Havel nach wie vor Essen – sowohl zum Mitnehmen als auch geliefert. Die Potsdamer Genusswerkstatt bietet wiederum einen „Business Lunch“ zum Abholen für die umliegenden Büros und Betriebe an.

Von Johanna Apel