Potsdam

Die massenhafte Verlegung von Klinikpatienten aus Westbrandenburg in weit entfernte Krankenhäuser wird auf längere Zeit ein Problem bleiben. Darin sind sich die Träger mehrerer Krankenhäuser in der Region einig. „1200 Betten fehlen in der Region“, sagt Björn Saeger, Sprecher des Klinikums in Brandenburg/Havel. Selbst wenn das zeitweise vom Netz genommene Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam wieder voll in Betrieb sei, fehlten „zukünftig 600 Betten“, so Staengel. Ursache für den Engpass sind die neuen Hygieneregeln in den Kliniken, insbesondere in Potsdam, wo beispielsweise aus Zweibett- Einbettzimmer gemacht werden.

Zentrum in Brandenburg/Havel hat Verlegungen koordiniert

Seit Beginn der Infektionswelle hat das Klinikum in der Havelstadt mit seinem Koordinierungszentrum 800 Verlegungen organisiert, 500 davon aus Potsdamer Kliniken. Teilweise werden die Patienten bis nach Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin), Luckenwalde ( Teltow-Fläming) oder Bad Saarow ( Oder-Spree) geschickt.

„Von Verlegungen sind pro Tag ca. 20 bis 25 Patienten betroffen“, sagt Benjamin Stengl, Sprecher des St.-Josefs-Krankenhauses in Potsdam, das nach Bekanntwerden der Infektionswelle am Bergmann-Klinikum die Notfallversorgung für Potsdam übernommen hatte. „95 Prozent der Patienten werden außerhalb von Potsdam untergebracht, beispielsweise nach Neuruppin, Rathenow, Treuenbrietzen, Nauen, Brandenburg an der Havel oder die Berliner Klinken“, sagt Stengl.

Ministerium: „Besondere Situation“

Das Gesundheitsministerium räumt ein, dass „die besondere Situation unter Zeiten der Corona-Pandemie zum Teil weitere Wege für Patientinnen und Patienten erfordert“, so Ressort-Sprecher Gabriel Hesse. Die neuen Schutzmaßnahmen könnten „mit einer Reduzierung der vorgehaltenen Bettenkapazitäten einhergehen“. Das Ministerium sieht Handlungsbedarf: „Die Verlegung in weiter entfernte Krankenhäuser kann nicht der Regelfall sein“, so Hesse.

Derzeit sind laut Ministerium von den 15.444 Krankenhausbetten in Brandenburg 2000 „nicht am Netz“. Die Häuser seien weiterhin angehalten, eine Reserve vorzuhalten, komme es zu einem lokalen Ausbruch der Viruserkrankung Covid-19. Darüber hinaus müssen die Kliniken weiter ein Viertel ihrer Intensivbetten mit Beatmungsgeräten frei halten. „Die stationäre Versorgung muss deshalb innerhalb 48 bis 72 Stunden wieder im Krisenmodus sein können“, teilt das Ministerium mit.

Wie schnell die Zahl der Ansteckungen nach oben schnellen kann, zeigt aktuell der Fall der Häuserblocks von Berlin-Neukölln, wo binnen weniger Tage 73 Bewohner positiv getestet wurden, und die Infektionswelle im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ( Nordrhein-Westfalen), wo mehr als 650 Mitarbeiter erkrankt sind.

Vom Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann, das einen Versorgungsauftrag für die ganze Region hat, ist auf absehbare Zeit keine Rückkehr zur Vor-Corona-Bettenzahl zu erwarten. Auch nach Beendigung der Umbauten in dem Krankenhaus sei mit einer reduzierten Kapazität zu rechnen, teilte die Hausführung mit.

„Wir teilen die Sorge einer zu geringen Bettenkapazität unter den derzeitigen Bedingungen“, sagt der neue Geschäftsführer des städtischen Klinikums, Hans-Ulrich Schmidt. „Die Betten fehlen zurzeit aber nicht nur in Potsdam – das ist ein deutschlandweites Thema, mit dem die Krankenhäuser, aber auch die politischen Entscheidungsträger konfrontiert sind.“

Von Anna Sprockhoff und Ulrich Wangemann