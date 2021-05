Brandenburg

Als letzter Landkreis in Brandenburg ist die Inzidenz in Elbe-Elster unter die Marke von 100 gesunken, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Dank dieser erfreulichen Entwicklungen zeichnen sich weitere Lockerungen ab.

Seit 12. Mai gilt bereits ein Teil der vom Kabinett beschlossenen Lockerungen. Liegt die 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100, treten im betroffenen Landkreis oder der kreisfreien Stadt am übernächsten Tag diese Lockerungen in Kraft.

Unter den gleichen Bedingungen sind ab dem 21. Mai weitere Lockerungen möglich:

Zwei-Haushalte-Regel

Unabhängig von der Personenanzahl dürfen zwei Haushalte zusammenkommen. Die bisherige Obergrenze von maximal fünf Personen ist dann nicht mehr bindend. Dies gilt für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten oder Bekannten, außerdem sowohl im öffentlichen als auch privaten Raum.

Wichtig: Vollständig Geimpfte sowie Genesene werden laut Covid-19-Schutmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes nicht mitgezählt – genau wie Kinder bis 14 Jahren.

Außengastronomie

Die Außenbereiche der Gastronomie fallen ebenfalls unter diese Lockerungen und dürfen unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen öffnen. Dazu zählen die vorherige Terminvereinbarung, ein negativer Test (max. 24 Stunden alt) sowie Symptomfreiheit. An einem Tisch dürfen Personen aus zwei Haushalten sitzen. Zwischen den Tischen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Einzelhandel

Die maximale Kundenanzahl für Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, wird deutlich erhöht. So dürfen sich mehr Kunden zeitgleich im Landen aufhalten. Die vorherige Terminvereinbarung bleibt jedoch bestehen.

Zur Erinnerung: Das Einkaufen im Einzelhandel ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 150 nur mit negativem Corona-Test und Terminbuchung („Click & Meet“) erlaubt.

Sport

Für den Individualsport ohne Körperkontakt (wie etwa Leichtathletik, Schwimmen, Tennis) entfällt die Personenbegrenzung. Das gilt allerdings nur auf Sportanlagen unter freiem Himmel. Nur Kinder und Jugendliche unter 14 dürfen die Umkleidekabinen nutzen.

Kontaktsport dürfen nun auch bis zu zehn Personen auf außenliegenden Anlagen ausüben. Bedingungen: keine Symptome, negativer Test (Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht befreit). Auch hier gilt: Nur Kinder und Jugendliche unter 14 dürfen die Umkleidekabinen nutzen.

Freiluftveranstaltungen

Konzerte und Veranstaltungen von Theatern, Opernhäusern, Kinos und ähnlichen Einrichtungen dürfen draußen stattfinden. Die Obergrenze der Besucheranzahl liegt bei 100 Gästen, die ein negatives Testergebnis vorweisen müssen.

Tourismus und Freizeit

In einigen touristischen Einrichtungen, wie Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen sind wieder Übernachtungen erlaubt. Auch hier müssen Gäste ein negatives Testergebnis vorweisen und die Zwei-Haushalte-Regel greift. Ebenso muss die Unterkunft über eine eigene Sanitärausstattung verfügen. Gemeinschaftliche Sanitäranlagen auf Campingplätzen bleiben geschlossen.

Unter Vorlagen sind auch Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge wieder erlaubt. Dazu zählen ein fester Sitzplatz unter freiem Himmel und ein negativer Testnachweis. Eichrichtungen wie Freizeitparks dürfen unter Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien erneut öffnen.

Mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 treten ab 1. Juni weitere Lockerungen in Kraft, etwa die Öffnung von Fitnessstudios, Turn- und Sporthallen, Tanzstudios und Tanzschulen.

Von MAZ-online