Brandenburgs Polizei fürchtet das Berliner Antidiskriminierungsgesetz

Berlin/Potsdam

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Berliner Gesetzesvorhaben die Politik in Brandenburg auf den Plan ruft. Derzeit sorgt das Berliner Gesetz gegen Antidiskriminierung für Wirbel und für Verunsicherung in den Reihen der Brandenburger Polizei.

Anfang Juni will das Abgeordnetenhaus über das Vorhaben abstimmen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einem eigenen Antidiskriminierungsgesetz. Es soll vor Diskriminierung etwa wegen einer chronischen Erkrankung, wegen des Lebensalters, der Sprache, dem sozialen Status, einer Behinderung, der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion, Weltanschauung, der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch Ämter und Behörden schützen.

Stübgen nennt Vorhaben „unanständig“

Es ist vor allem ein Punkt, an dem sich die Kritik entzündet: Künftig müssen Bürger nicht mehr beweisen, sondern „glaubhaft“ machen dass sie durch Behörden oder Beamte diskriminiert wurden. Dann, so heißt es im Gesetzentwurf, „obliege es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen“.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hält nichts von einer Umkehr der Beweislast und lehnt ein solches Vorhaben für Brandenburg strikt ab. „Eine Beweislastumkehr zu Ungunsten der Polizei halte ich für unanständig“, hatte er dem „ Tagesspiegel“ gesagt. Das Berliner Gesetz erwecke den Eindruck eines „tiefen Misstrauens gegenüber den Sicherheitskräften“. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) reagierte empört. Er nannte das Gesetz sogar einen „Wahnsinn“: „Wir müssen hinter der Polizei stehen und dürfen sie nicht unter Generalverdacht stellen“, sagte er.

Innenministerium will genau hinsehen

Im Brandenburger Innenministerium schaut man genau darauf, was die Berliner Anfang Juni beschließen, sofern das Gesetz nach der geballten Kritik nicht noch geändert wird. Denn es wirft Fragen der Rechtssicherheit für Polizisten auf, die aus Brandenburg zu Einsätzen nach Berlin geschickt werden, etwa bei Fußballspielen oder am 1. Mai.

Andreas Schuster, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht darin ein „kollektives Misstrauen gegenüber der Polizei, aber auch gegenüber der Polizei in anderen Bundesländern und des Bundes. Denn auch Brandenburger Polizistinnen und Polizisten wären von der Gesetzesänderung betroffen, wenn sie zu Unterstützungseinsätzen in Berlin eingesetzt werden“, meinte er.

Verbandsklagerecht vorgesehen

Innerhalb der Landespolizei herrsche deswegen Verunsicherung. Denn das Gesetzt sieht auch die Möglichkeit einer Verbandsklage vor. Verbände könnten die Polizei mit Klagen überziehen, die zu langwierigen juristischen Auseinandersetzungen führen und am Ende in teuren Vergleichen münden könnten, so die Befürchtung.

Wenn die Polizisten aus Berliner Einsätzen Anzeigen mitbrächten, könnte dies in Brandenburg zu Disziplinarverfahren führen, so Schuster. Bis diese geprüft werden, würden Monate vergehen. Das könnte unmittelbare Laufbahnfolgen haben, selbst wenn sich die Vorwürfe als haltlos herausstellten, so Schuster: Denn während der Prüfung seien die Beamten von Beförderungen, Umsetzungen, Versetzungen, Stellenbewerbungen ausgeschlossen, warnt der Gewerkschafter.

Linke kann sich ähnliches Gesetz vorstellen

Das sieht der Brandenburger Landtagsabgeordnete Andreas Büttner (Linke), der selbst als Polizist in Berlin gearbeitet hat, ganz anders. Die Landespolizei könne sich nicht einfach verweigern, wenn sie zur Unterstützung angefordert werde, stellte Büttner, der auch den Innenausschuss des Landtags leitet, klar. Nicht das neue Berliner Gesetz sei unanständig, „unanständig ist die Diskriminierung von Bürgerinnen und Bürgern durch Behörden“, sagte er. „Es besteht kein Grund, diesen Entwurf reflexartig abzulehnen“, sagte er und warf die Frage auf, ob eine solche Regelung nicht in Brandenburg fehle.

Mit dieser Äußerung habe Büttner eine „dunkelrote Linie“ überschritten, schäumte GdP-Chef Andreas Schuster. „Scheinbar hat die Linksfraktion nach der Landtagswahl ihre Rolle in einer Generalopposition – leider auch gegen die Polizei – gefunden“, sagte er.

Innensenator verteidigt Gesetz

Berlins Innensenator Andreas Geisel ( SPD) verteidigte am Donnerstag das geplante Gesetz und trat den Bedenken der Gewerkschaft entgegen. Er gehe davon aus, dass viele Kritiker eine veraltete Gesetzentwurfsfassung in den Händen hielten. „Anders kann ich mir die Kritik und Aufregung nicht erklären. Denn wer lesen kann, ist klar im Vorteil“, sagte Geisel.

Eine persönliche Haftung von Polizeikräften, auch aus anderen Bundesländern, wegen angeblicher oder tatsächlicher Diskriminierungen sehe das Gesetz nicht vor, betonte er. Die Forderung, deswegen keine Polizeikräfte mehr nach Berlin zu entsenden, laufe ins Leere, erklärte der Innensenator.

Von Torsten Gellner