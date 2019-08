Schönefeld

Bei der Neuauflage des Probebetriebs am Flughafen BER in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) geht Airport-Chef Engelbert Lütke Daldrup auf Nummer sicher: Der geplante Probebetrieb unter Realbedingungen wird im Vergleich zu 2012 deutlich aufgestockt.

20.000 Komparsen sollen das Terminal im nächsten Sommer auf Herz und Nieren testen, kündigte der Flughafenchef am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung an. Das sind doppelt so viele Menschen wie beim ersten Probebetrieb im Jahr 2012. Damals hatten 10.000 Komparsen die Infrastruktur des neuen Terminals getestet, sich fiktiv einchecken lassen, Gepäck aufgegeben und das Boarding geprobt. Ende des Jahres will der Flughafen zur Bewerbung an dem Massentest aufrufen.

Mehr Zeit für den Umzug von Tegel

Der Probebetrieb ist Teil des sogenannten Orat-Programms, bei dem die technischen Abläufe vor der geplanten Eröffnung im Oktober 2020 getestet werden sollen. Dazu sollen auch Mitarbeiter vom Flughafen Tegel abgezogen werden.

Im Vergleich zu 2012, als die Eröffnung im letzten Moment abgesagt wurde, wird für den Umzug des Flughafens Tegel mit seiner Crew nach Schönefeld auch deutlich mehr Zeit eingeplant. Lütke Daldrup rechnet mit einem Umzug binnen zwei bis drei Wochen. 2012 war ein Umzug über Nacht geplant. Dafür sollte die Berliner Stadtautobahn gesperrt werden, damit ein Lkw-Konvoi von Tegel nach Schönefeld fahren kann.

Dass Tegel spätestens ein halbes Jahr nach Eröffnung des BER geschlossen wird, daran hat sich laut Lütke Daldrup nichts geändert. „Die Rechtslage ist klar“, sagte er.

Tüv laut BER-Chef zufrieden

Flughafenchef Lütke Daldrup hält weiter an dem Eröffnungstermin fest und sieht sich durch die ersten Tüv-Tests bestätigt. Vergangene Woche hat der Tüv Rheinland mit der sogenannten Wirkprinzipprüfung der Gebäudetechnik begonnen. „Der Tüv war mit den ersten Prüftagen zufrieden“, sagte Lütke Daldrup. „Er hat jedenfalls nichts Gegenteiliges gesagt.“

Die umfassende Prüfung, bei der es um das technische Zusammenspiel der Gebäudetechnik von der Brandmeldeanlage bis zur Steuerung von Aufzügen und Rolltoren geht, ist auf 41 Werktage angelegt. Sie soll also Ende September fertig sein. Sie gilt als Voraussetzung für eine Baufreigabe.

Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider äußerte sich zufrieden. Die Wirkprinzipprüfung sei ein Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung. „Jetzt geht es darum, in den Anstrengungen nicht nachzulassen, um auch die weiteren Aufgaben bis zur Eröffnung erfolgreich zu bewältigen“, sagte er.

Von Torsten Gellner