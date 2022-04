Beziehung zu viert: Wie lebt es sich in einer polyamoren Beziehung?

Potsdam

David (Name von der Redaktion geändert) hat sich in andere Frauen verliebt, um seine Ehe zu retten. Nach 20 Jahren und drei Kindern fanden er und seine Frau Sabine (Name von der Redaktion geändert) sich in einer Sackgasse wieder. Er wünschte sich mehr Nähe, sie fühlte sich davon unter Druck gesetzt. Paartherapien halfen nicht. Dann fiel ihnen ein Buch über die offene Beziehung in die Hände.

Sie probierten es aus. Erst nutzt nur David die offene Beziehung, er zieht los und lernt Frauen kennen. 23 in zwei Jahren. Mit einigen von ihnen ist er heute noch befreundet. Schnell wird ihm klar, dass es ihm nicht nur um Sex geht. Er will Nähe. Als er beruflich im Süden Deutschlands unterwegs ist, verliebt er sich zum ersten Mal in eine andere Frau. Nicht der Beginn dieser zweiten Beziehung, sondern deren Ende stürzte David und Sabine in eine erneute Krise. „Wir baumelten schon mit beiden Beinen über dem Abgrund. Ich hätte nie gedacht, dass wir da je wieder rauskommen“, sagt Daniel heute. Die beiden suchen sich neue Paartherapeuten, die ihnen einen überraschenden Rat geben: Führt diese offene Beziehung weiter.

Liebe im V-Modell

Acht Jahre später sitzt David in einem Café in Potsdam. Dunkler Rollkragenpulli, blaue Augen, Grübchen um die Mundwinkel. Für ihn ist klar: „Die Polyamorie hat unsere Ehe gerettet. Ich könnte nie wieder monogam leben.“ Eine andere Frau küssen, mit ihr schlafen, sich in sie verlieben? Diese Gedanken waren für David früher in der Kategorie „Fremdgehen“ abgespeichert. Heute lebt er polyamor. Was heißt das eigentlich?

„Für mich bedeutet es, mit mehreren Beteiligten einvernehmlich eine Beziehung zu führen“, sagt David. Es gebe auch Menschen, die streng „trigam“ leben, also nur zu dritt. David und seine Frau leben im V-Modell, sie haben jeweils noch einen anderen Partner. Früher waren sie auch zu viert oder mit weiteren Geliebten gemeinsam unterwegs, liefen alle Händchen haltend durch den Park, saßen im Kino nebeneinander oder gingen zusammen tanzen. Manchmal landeten sie danach gemeinsam im Bett. Einige Momente waren „magisch“, andere Treffen eher anstrengend. „Man muss immer darauf achten, jedem oder jeder die Aufmerksamkeit zu geben, die er oder sie braucht. Das ist oft gar nicht so einfach“, gibt David zu.

Ob er manchmal eifersüchtig auf den anderen Mann an Sabines Seite ist? „Nein, ich habe keine schlaflosen Nächte, wenn die beiden sich treffen. Das ist mittlerweile total eingespielt“, sagt David. Er habe in der offenen Beziehung viel über sich selbst und die Beziehung zu seiner Frau gelernt. Die vielen verschiedenen Liebschaften haben sein Leben bereichert. Empfehlen würde er das Konzept aber trotzdem nicht jedem.

„Polyamorie trifft einen Nerv“

„Polyamorie ist wunderbar, aber man muss sehr leidensfähig sein und gut kommunizieren können“, sagt David. Paaren, die diese Beziehungsform ausprobieren wollen, rät er, sich vorher gut zu informieren. „Man sollte nicht davon ausgehen, dass die zusätzlichen Partner die Defizite der Beziehung ausfüllen sollen. Eine Beziehung mit mehreren Menschen muss immer neu verhandelt werden und sollte auf Augenhöhe geführt werden.“

Die meisten Menschen leben in monogamen Beziehungen. Unzählige Liebeskomödien handeln von der romantischen Liebe, von der Suche nach dem oder der „Richtigen.“ „Noch ist Monogamie die totale Norm, aber ich merke schon, dass Polyamorie einen Nerv trifft“, sagt David. Viele Menschen würden fremdgehen oder sich von Beziehung zu Beziehung hangeln und merken, dass sie das auf lange Sicht auch nicht glücklich mache.

Zwischenzeitlich hatte David neben seiner Ehefrau noch drei weitere Geliebte. Nach der anfänglichen Euphorie fanden sich alle Beteiligten schnell in komplizierten Terminabsprachen wieder. „Irgendwann haben wir die Woche dann aufgeteilt, jede an einem Tag. Aber das klappt natürlich auch nicht, so eine ganze Beziehung in einen einzigen Tag zu packen. Das war einfach unmöglich“, sagt David rückblickend.

Die Tochter kann sich auch vorstellen polyamor zu leben

Sabine und David haben drei Kinder. Die wussten lange Zeit nichts vom Doppelleben ihrer Eltern. Irgendwann stellte die damals 16-jährige Tochter ihre Mutter zur Rede. Erst war sie total aufgelöst, mittlerweile sieht sie die polyamore Ehe ihrer Eltern als „Familienerweiterung“. Heute ist sie 25 und sagt selbst, dass sie sich auch vorstellen könnte, polyamor zu leben.

Auch der Freundes- und Bekanntenkreis hat Davids und Sabines Beziehungsform gut aufgenommen. „Man hört immer die gleichen drei Reaktionen“, sagt David. „Die erste ist: ,Das wäre nichts für mich’, gefolgt von ,schön, wenn das für euch funktioniert’ und ,das ist aber spannend, erzählt doch mal’.“

Aber wie ist das eigentlich, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben? Für David ist die Beziehung zu Sabine wie ein Hafen. „Wir haben so viele Krisen miteinander überstanden, das schweißt zusammen. Wir fragen uns oft: Was soll denn jetzt noch kommen?“, sagt er. Und die andere Liebe? „Die Liebe zu Chantal (Name von der Redaktion geändert) ist auch ein Hafen. Aber sie ist nicht der Haupthafen, sondern vielmehr eine Anlegestelle auf einer Urlaubsinsel“, sagt David.