Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat am Dienstag etliche Lockerungen und Vereinfachungen im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen bekannt gegeben. Betroffen sind allgemein die Corona-Tests: Ab dem 12. Mai darf ein Test bis zu 24 Stunden zurückliegen, um noch gültig zu sein. Das ist eine Erleichterung, denn bislang wurde ein tagesaktuelles Testergebnis verlangt. So kann man nun beim Friseur einen Test vom Vortag vorlegen.

Dauercamping ist auch wieder erlaubt, sofern ein langfristiger Mietvertrag oder Pachtvertrag mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr vorliegt. Außerdem muss eine eigene Sanitäranlage vorhanden sein. Das entspricht einer Gleichstellung mit Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Dort gilt: Sie müssen mindestens eine Miet- oder Pachtzeit von einem Jahr haben. Damit bleiben reguläre touristische Übernachtungen auch nach der neuen Eindämmungsverordnung untersagt.

Lockerungen ab dem 12. Mai

Ausgeweitet wird ab dem 12. Mai die Anzahl der Gründe, die für eine Beherbergung in Hotels qualifizieren. Zukünftig gilt die in Inanspruchnahme zwingend erforderlicher medizinischer, therapeutischer oder pflegerische Leistungen oder der Besuch zur Wahrnehmung eines Umgangsrechts als hinreichend. Das gleiche gilt für Besuche von schwer erkrankten Kindern oder Eltern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen.

In Bildungseinrichtungen dürfen künftig bis zu 15 Menschen vor Ort präsent sein. Bislang galt die Obergrenze von fünf Anwesenden. Davon sind beispielsweise Hochschulen, Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen, Fahrschulen, Flugschulen und Segelschulen betroffen.

Rettungsschwimmer können künftig wieder Sportanlagen benutzen. In Sportanlagen können Kinder bis 14 Jahren nun die Umkleiden nutzen, die Toiletten stehen den Sportlern offen.

Was ab dem 21. Mai gilt

Wichtigster Termin der neuen Verordnung ist der 21. Mai, also der Freitag vor dem Pfingstwochenende. Dann treten die entscheidenden Lockerungen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Kraft, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Das wäre nach jetzigem Stand sieben Landkreise und die Stadt Brandenburg an der Havel.

Erlaubt sind ab diesem Zeitpunkt Zusammenkünfte von Personen aus zwei Haushalten. Die bisherige Obergrenze von maximal fünf Personen ist dann nicht mehr bindend. Dies gilt für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten oder Bekannten, außerdem sowohl im öffentlichen als auch privaten Raum. Vollständig Genesene oder Geimpfte können sich bereits seit dem 9. Mai in beliebig großer Zahl treffen.

In Gebieten, wo die Sieben-Tages-Inzidenz weiter über dem wert von 100 liegt, gilt weiterhin die Bundesnotbremse. Dort dürfen nur ein Haushalt plus eine weitere Person zusammenfinden. Kinder bis 14 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Außenbereiche der Gaststätten öffnen

Die Gaststätten dürfen ab Pfingsten wieder ihre Außenbereiche öffnen. Dazu brauchen Gäste einen Termin. Den können sie sich allerdings auch direkt am Eingang abholen, betont die Landesregierung. Das sei „lebensnah“. An einem Tisch dürfen nur Angehörige aus höchstens zwei Haushalten sitzen. Außerdem müssen die Besucher symptomfrei sein und ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist, mitbringen.

Mehr Kunden sollen in Geschäfte gehen können. Dazu wird eine Regel eingeführt, die Quadratmeter zugrunde legt. Beispielsweise dürfen in einem Bekleidungsgeschäft mit einer Verkaufsfläche von 50 Quadratmetern Personen aus fünf verschiedenen Haushalten zeitgleich sein.

Kontaktfreier Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist ab dem 21. Mai ohne Personenbegrenzung erlaubt. Wer älter als 14 Jahre ist, darf keine Umkleiden oder andere Aufenthaltsräume oder Gemeinschaftseinrichtungen benutzen. Ausgenommen sind Toiletten. Kontaktsport unter freiem Himmel soll mit bis zu zehn Personen erlaubt sein. Wiederum gilt die Testpflicht. Kinder bis zu sechs Jahren sind davon befreit.

Veranstaltungen sind „Open Air“ erlaubt

Veranstaltungen von Theatern, Konzert- und Opernhäusern, Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen sind unter freiem Himmel ab dem 21. Mai erlaubt. Obergrenze: 100 Besucher. Es gilt die Testpflicht. Ab Pfingsten sind auch wieder Übernachtungen in Ferienhäusern, Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätze sowie auf Charterbooten mit Übernachtungsmöglichkeit gestattet – wiederum gilt die Testpflicht.

Für Campingplätze gibt es eine wichtige Einschränkung: Gemeinschaftliche Sanitäranlagen bleiben geschlossen. Das heißt: Wohnwagen oder Wohnmobile müssen eine eigene Sanitärausstattung haben. Außerdem dürfen an den genannten Orten jeweils nur Angehörige aus zwei Haushalten gemeinsam beherbergt werden.

Öffnen dürfen auch wieder Freizeitparks, Tierparks, Wildgehege, zoologische Gärten und botanische Gärten. Der Zutritt wird zahlenmäßig beschränkt und erfolgt über Terminbuchung. Alle Besucher müssen medizinische Maske tragen.

Nächste Lockerungen Anfang Juni

Ab dem 1. Juni dürfen Fitnessstudios, Turnhallen, Tanzstudios oder Tanzschulen wieder öffnen, wenn in den Landkreisen die Inzidenz unter 100 liegt. Es gelten die üblichen Auflagen.

Generell gilt: Seit dem 9. Mai sind Geimpfte und Genesene mit negativ Getesteten gleichgestellt. Sie müssen beispielsweise beim Friseurbesuch kein negatives Testergebnis mehr vorweisen.

Von Ulrich Wangemann