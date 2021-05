Corona-Öffnungen - Pfingsten in den Biergarten: Diese Regeln will Brandenburg am Dienstag beschließen

Pünktlich zum Pfingstwochenende können die Brandenburger sich auf mehr Freiheiten freuen: In den Gebieten, in denen die Notbremse nicht mehr greift, dürfen Wirte ihre Gaststätten öffnen. Auch beim Sport und in der Kultur wird wieder mehr möglich sein.