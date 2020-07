Potsdam

Es gibt in Brandenburg zwar nicht ganz so viele Biergärten wie Seen – wer im Freien sein Kaltgetränk genießen will, hat aber dennoch die Qual der Wahl. Die MAZ hat eine Auswahl empfehlenswerter Adressen zusammengestellt.

Landleben Potsdam, Seepromenade 99, 14476 Groß Glienicke, Telefon 033201/31291. Öffnungszeiten täglich 12 bis 22 Uhr, Küche bis 21 Uhr. www.landleben-potsdam.de

Die Außenterrasse liegt direkt am Sacrower See. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das „Landleben“ liegt an der Nordspitze des für seine gute Wasserqualität bekannten Sacrower Sees. Direkt vor dem großen Biergarten öffnet sich ein Badestrand. Wer danach nicht mehr fahren will oder kann, quartiert sich in einem der drei Doppelzimmer ein.

Hier geht es zur ausführlichen Gastrokritik von MAZ-Testerin Manuela Blisse

***

Kades am Pfingstberg, Große Weinmeisterstraße 43b, 14469 Potsdam, Montag sowie Donnerstag bis Sonntag jeweils 12 bis 21 Uhr, Küchenschluss 20 Uhr. Tel. 0331/293533, Mail: kades.restaurant@web.de www.restaurant-pfingstberg.de

Hpch über Potsdam liegt das Kades am Pfingstberg. Quelle: Friedrich Bungert

Essen mit Aussicht, besser lässt sich die einmalige Ausflugs-Location wohl nicht beschreiben. Dabei zieht es viele Besucher neben der spektakulären Aussicht vor allem wegen Klassikern aus der gutbürgerlichen Küche wie Potsdamer Eisbein, geschmorter Rinderbrust oder saisonale Highlights wie Spargel und Gänsebraten auf den Pfingstberg.

***

Braumanufaktur Forsthaus Templin, Templiner Straße 102, 14473 Potsdam, Mittwoch bis Sonntag 11 bis 22 Uhr, Tel. 033209/ 21 79 79, www.braumanufaktur.de

Braumanufaktur Forsthaus Templin: Eine der Spezialitäten ist die Rehbratwurst mit Braunbiersauerkraut und Bratkartoffeln. Quelle: Stefan Gloede

Ein Hauch von Bayern weht über dem großzügigen, von Kastanien beschatteten Biergarten des Forsthauses. An den langen Biertisch-Garnituren kann man eine Potsdamer Stange oder eines der Saisonbiere genießen. Auch die Küche lässt sich mit zünftigen Brotzeiten und Speisen vom Grill nicht lumpen. Hier geht es zur ausführlichen Restaurantkritik von Manuela Blisse.

***

Gasthaus Malge am See, Malge 1-2, 14776 Brandenburg/Havel, 03381/7989691, Öffnungszeiten täglich 11 bis 21 Uhr.

Pfingsten 2020: Hochbetrieb im Gasthaus an der Malge. Quelle: Heike Schulze

Zwei Terrassen mit Blick auf den Breitlingsee und kalte Drinks locken Besucher zum Gasthaus an der Malge. Gastronom Sven Mende spricht von „einem der schönsten Biergärten Deutschlands“. Zu der Anlage gehören auch ein Boots- und Kanuverleih und ein Campingplatz.

***

Alte Mühle Friedersdorf, An der Storkower Straße 10, 15754 Heidesee-Friedersdorf, Öffnungszeiten täglich 11 –21.30 Uhr. Telefon 03376/776 30 89. alte-muehle-friesdersdorf.de

Der Biergarten der „Alten Mühle“ in Friedersdorf – im Bild Inhaberin Sabrina Kuhl. Quelle: G.I.

Einer der größten Biergärten in der Hauptstadtregion. Die Mühle selbst hat eine lange Geschichte – erbaut wurde sie 1856. Der Ort Heidesee-Friedersdorf ( Dahme-Spreewald) liegt südöstlich von Berlin mitten im Grünen. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.

***

Biergarten am Lehnitzsee, Bernauer Str. 147, 16515 Oranienburg, Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr, Reservierung 0163/9047895, biergarten-lehnitzsee.de

Der gebürtige Hamburger Robert Friedrichs, in Oranienburg heimisch seit fünf Jahren, hat seine Gastronomie im Mai 2020 neu eröffnet. Mit Sonnenliegen und Liegestühlen für das richtige Strandfeeling. Kleine Eiskarte. Wegen der Corona-Einschränkungen ist allerdings nur Platz für 64 Gäste. Zugang sowohl von der Seeseite als auch vom Parkplatz in der Bernauer Straße.

