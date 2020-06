Potsdam

Der Motorradpfarrer der Evangelischen Kirche-Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Bernd Schade, ist tot. „Der Herr hat unseren #Bikerpfarrer Bernd Schade zu sich gerufen. RIP“, twitterte die EKBO am Dienstag in Berlin.

Laut RBB-„Abendschau“ starb Schade am Pfingstsonntag im Alter von 65 Jahren. Der evangelische Theologe war unter anderem Mitorganisator der Mahn- und Gedenkfahrten für die tödlich verunglückten Motorradfahrer, an der jährlich mehrere tausend Biker teilnehmen. Schade war 25 Jahre Beauftragter für die kirchliche Arbeit mit Motorradfahrerinnen und -fahrern bei der EKBO.

Zuletzt fand Anfang Oktober vergangenen Jahres ein Motorradkorso in Erinnerung an die in der zu Ende gegangenen Saison gestorbenen Biker aus Berlin und Brandenburg statt. Der erste Trauergottesdienst für verunglückte Biker fand am 10. März 1974 in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit anschließendem Motorradkorso statt. Seitdem hatten sich zahlreiche christliche Motorradgruppen gebildet. Leitsatz der christlichen Motorradfahrer ist: „Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!“

Von MAZonline