15 Jahre Hartz IV: Klagewelle an Sozialgerichten ebbt langsam ab

Potsdam

Die vier Brandenburger Sozialgerichte ächzen noch immer unter der Klagewelle in Folge der Hartz IV-Reformen. Zwar nehme die Menge neuer Verfahren inzwischen deutlich ab, erklärte die Präsidentin des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, Sabine Schudoma, am Dienstag in Potsdam. Besorgniserregend sei aber weiterhin die lange Dauer der noch anhängigen Verfahren, fügte sie hinzu.

Die vierte Stufe der Hartz-Reformen war im Januar 2005 in Kraft getreten. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II hatte bundesweit zu einer beispiellosen Klagewelle geführt, ohne dass die Personalausstattung an den Gerichten mithalten konnte. 2012 hatte die Flut in Brandenburg ihren Höhepunkt erreicht, als an den Gerichten in einem Jahr 25.000 neue Verfahren eingingen.

Verfahren dauern zwei Jahre und länger

Im vergangenen Jahr zählten die vier märkischen Sozialgerichte in Potsdam, Neuruppin, Cottbus und Frankfurt (Oder) noch knapp 16.000 neue Klageverfahren, das entspricht in etwa dem Niveau von 2006. Damit dürfte ein Ende der Krise der Sozialgerichte näher rücken, hieß es.

Entspannt ist die Situation allerdings noch nicht. Gerichtspräsidentin Sabine Schudoma machte darauf aufmerksam, dass Ende 2019 an den vier Brandenburger Sozialgerichten noch 28.169 unerledigte Verfahren anhängig waren. Mehr als jedes dritte davon (10.787) war bereits 2017 oder noch früher eingegangen. „Um das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken, müssen die Verfahrenslaufzeiten deutlich reduziert werden“, sagte sie.

130.000 Euro Entschädigungen wegen langer Verfahren

Die Sozialgerichtsbarkeit leide nach wie vor unter einem dramatischen Altverfahrensproblem: 38 von 100 Klägern warteten auf eine Entscheidung in erster Instanz zwei Jahre und länger. Dabei gehe es vor allem um Rente, Krankenversicherung oder um Sozialleistungen wie Grundsicherung oder Sozialhilfe.

Das bleibt nicht ohne Folgen: Wegen überlanger Verfahrensdauern stehen den Betroffenen nämlich Entschädigungen zu. In den vergangenen fünf Jahren nahmen die Entschädigungszahlungen kontinuierlich zu. Sie summierten sich auf rund 130.000 Euro.

Von Torsten Gellner