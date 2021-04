Potsdam/Mallnow

In Brandenburg findet 2021 das Osterfest zum zweiten Mal unter den Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Wie haben die Menschen aus der Mark den Ostersonntag verbracht?

Hier und da wurde das schöne Wetter mit Sonnenschein und etwas kühlen Temperaturen für einen traditionellen Osterspaziergang oder Ausflug in einen Freizeitpark genutzt. Auch die Adonisröschen an den Hängen im Oderbruch zwischen Mallnow und Lebus zogen in diesem Jahr einige Ausflügler an. Unterdessen zeigen sich manche Straßen menschenleer. Wir haben ein paar Eindrücke vom Ostersonntag in Brandenburg in einer Bildergalerie für Sie zusammengestellt.

Zur Galerie Gesellige Treffen fallen im Jahr 2021 zu Ostern aufgrund der Corona-Pandemie aus. Dafür genießen einige Brandenburgerinnen und Brandenburger die Sonne am Ostersonntag im Freien.

Am Ostersonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg bei knapp 137 – auf dem Wert von vor einer Woche. Allerdings ist die Zahl an Feiertagen nur bedingt aussagekräftig. Offiziell wurden zudem keine Verstöße gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen in der vorangegangenen Nacht bekannt geworden. Es sei alles ruhig gewesen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

