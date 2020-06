„Der Nachholbedarf ist enorm“

Potsdam

Birgit Eickelmann hat im Auftrag der Vodafone Stiftung untersucht, wie gut Lehrer und Schulen auf Fernunterricht vorbereitet sind. Das Ergebnis fällt vielfach ernüchternd aus. Über ihre Erfahrungen wird sie kommenden Samstag in Potsdam berichten, wo sie zu Gast bei einer Tagung zur Digitalisierung der Schulen sein wird.

Frau Prof. Eickelmann, vor 20 Jahren war es der Pisa-Schock, der zu Reformen im Bildungsbereich geführt hat. Wird die Corona-Krise ähnlich große Auswirkungen auf das Bildungssystem haben?

Anzeige

Ich habe natürlich keine Glaskugel, aber die Krise hat unseren Blick auf die schulische Arbeit schon geschärft. Vielen ist nochmal bewusst geworden, dass Schule viel mehr ist als nur Betreuung und Unterricht. Und in den letzten Wochen hat sich gerade im Bereich der Digitalisierung gezeigt, dass wir in der Fläche noch nicht so gut aufgestellt und noch nicht so weit sind wie andere Länder. Die Schulen, die im Bereich der Digitalisierung schon gut fortgeschritten sind, waren während der Schulschließungen in vielen Bereichen klar im Vorteil.

Weitere MAZ+ Artikel

Inwiefern?

Die Bildungsforscherin Birgit Eickelmann von der Universität Paderborn. Quelle: Alexandra Kaschirina

Die Schulen konnten den Schalter zwischen Präsenz- und Fernunterricht schnell umlegen. Sie waren quasi krisenresistenter, hatten schneller ein Konzept für Lernangebote, Lehrkräfte konnten die Schülerinnen und Schüler besser erreichen, und diese waren nach Einschätzung der Lehrkräfte insgesamt motivierter. Aber auch Schulen, die in der Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten waren, haben sich auf den Weg gemacht. Viele sprechen von einem Digitalisierungsschub, den die Pandemie ausgelöst hat. In den Schulen, die digitale Möglichkeiten pädagogisch genutzt haben, ist nach Einschätzungen der Lehrkräfte jetzt auch die Bildungsschere nicht so stark auseinandergegangen. Die Pisa-Studie hatte auch gezeigt, dass Bildungserfolg in Deutschland stark vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Das ist während der Schulschließungen nun erneut sichtbar geworden.

Das ist ein besonders alarmierendes Ergebnis Ihrer Befragung: Viele Lehrer befürchten eine zunehmende soziale Ungleichheit, da Kinder aus benachteiligten Haushalten schlechter über digitale Medien zu erreichen sind.

Ja, ein wichtiger Schritt ist daher nun, dass alle Kinder und Jugendlichen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Das ist die Grundvoraussetzung für den Fernunterricht, aber auch für einen zeitgemäßen Unterricht insgesamt. Hinzu kommt aber auch, dass Kinder aus sozio-ökonomisch weniger gut gestellten Familien oft gar keinen Schreibtisch für sich alleine haben oder zumindest einen ruhigen Platz zum Lernen.

Über den Digitalpakt erhalten die Schulen in Brandenburg jetzt 15 Millionen Euro, um Laptops oder Tablets anschaffen zu können. Ist das gut angelegtes Geld?

Das ist der richtige Weg. Anfangs war ja geplant, Eltern pauschal 150 Euro zu geben. Jetzt sollen die Schulen Geräte anschaffen und an jene Schülerinnen und Schüler ausgeben, die sonst kein digitales Lerngerät hätten. Dieser Ansatz, über die Schulen zu gehen, ist äußerst sinnvoll, denn die Schulen wissen am besten, wem ein Gerät fehlt und wen man wie unterstützen muss.

Gymnasien waren laut ihrer Studie oft besser auf den Fernunterricht vorbereitet. Heißt das, dass die soziale Spaltung nicht nur eine Frage des Elternhauses, sondern auch der Schulform ist?

Das ist wohl eher die Frage von Henne und Ei – was war zuerst da? Denn es ist ja so, dass unser Bildungssystem soziale Unterschiede nicht so gut kompensiert wie in anderen Ländern, und dass an Gymnasien immer noch häufiger eine von Haus aus besser ausgestattete Schülerschaft ist. Das spiegelt sich oft auch an der Ausstattung der Schulen wider. Grundschulen haben im Vergleich zu den weiterführenden Schulen in vielen Bundesländern immer noch besonders große Entwicklungsbedarfe in der digitalen Grundausstattung. Das muss sich sicherlich in Zukunft ändern. Kinder müssen den Umgang mit digitalen Medien lernen. Wir müssen sie dazu befähigen und unterstützen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich vergleiche es gerne mit der Verkehrserziehung. Da fangen wir spätestens im Kindergartenalter an und setzt die Kinder auch nicht direkt in ein Auto und sagt: Nun fahr mal los!

Nur ein Drittel der Lehrer meint, dass ihre Schule gut auf den Heimunterricht vorbereitet war, weil dort schon vor den Schulschließungen viel mit digitalen Medien gearbeitet wurde. Ist das viel oder wenig?

Die Niederlande, die skandinavischen oder baltischen Länder und auch andere Länder waren insgesamt viel besser auf die digitalen Formate eingestellt. Finnland hat ein Lernmanagementsystem für alle Schulen, über das Lerninhalte und Aufgaben verteilt werden. Auch die Dänen haben alles digital aufbereitet, was auf dem Lernplan steht und neben Endgeräte für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler auch digitale Lerninhalte. In Deutschland gibt es so etwas erst nach und nach und bisher wenig systematisch. Hier ist der Nachholbedarf enorm, und vielleicht ist das etwas, was wir aus der Krise mitnehmen und für die Zeit danach nutzen.

Deprimierend ist auch die Einschätzung vieler Lehrer, dass Lernangebote für zuhause weniger effektiv seien als der reguläre Unterricht im Klassenzimmer. Heißt das, dass Fernunterricht prinzipiell schlechter ist?

Nein, denn die Lehrerinnen und Lehrer an gut vorbereiteten Schulen gaben an, dass der Fernunterricht durchaus effektiv war. Entscheidend war, dass die Lernangebote gezielt ankommen, die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern gut funktioniert hat, auch um Feedback zu geben. In der Zeit der Schulschließung ging es ja auch darum, den Kontakt zu halten. Das ist wichtig zu betonen, falls es aufgrund des Infektionsgeschehens nochmal zu einem Lockdown kommen müsste.

Werden digitale Lernangebote wieder ins Hintertreffen geraten, wenn man zum Regelunterricht zurückkehrt?

Die Rückkehr zum Vor-Corona-Präsenzunterricht wird es ja erstmal nicht geben. Selbst wenn man im Seznario ‚Präsenzunterricht als Regelfall‘ denkt und es das Infektionsgeschehen zulässt, wird es ja auch dann in der Pandemie-Zeit Schülerinnen und Schüler geben, die zur Risikogruppe gehören und von zu Hause lernen müssen. In einigen Ländern hat man dafür übrigens schon gute Technologien, etwa um chronisch kranke Schülerinnen und Schüler per Videotechnik zuzuschalten.

Wie wird das nächste Schuljahr aussehen?

Das hängt sehr vom Infektionsgeschehen ab und davon, wie gut wir uns auf die verschiedenen denkbaren Szenarien vorbereiten. Wir werden uns vor allem damit beschäftigen müssen, wie wir eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht so gut vorbereiten, dass wir keine Kinder und Jugendlichen außen vorlassen. Dabei stellt sich auch die Frage, über welche digitalen Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler verfügen und wie die ebenfalls systematisch gefördert werden können. Da wissen wir aus der ICILS-2018-Studie, dass die vermeintlichen ‚digital Natives‘ längst nicht alle digital fit sind. Es reicht nicht, dass man auf einem Smartphone wischen oder Links anklicken kann. Wir müssen also die Zeit auch nutzen, um die Schülerinnen und Schüler auf das digitale Lernen besser vorzubereiten. Das haben sich ja auch viele Lehrkräfte zum Ziel gesetzt, wie die Studie des Deutschen Schulportals herausgefunden hat.

Mit der digitalen Kompetenz von Lehrern ist es aber auch nicht immer so weit her…

Das ist sehr unterschiedlich. Fast alle Lehrkräfte nutzen digitale Medien privat und auch zur Unterrichtsvorbereitung. Aber es gibt hier wirklichen Nachholbedarf, was die Nutzung digitaler Medien für die Gestaltung von schülerorientierten Lernprozessen angeht. Und da müssen wir tatsächlich aktiv werden. Aus meiner Sicht im schlimmsten denkbaren Fall, werden Lehrkräfte während der wenigen Präsenztage versuchen – durchaus in guter Absicht –, den Schülerinnen und Schülern möglichst viel Wissen einzutrichtern und sie mit Hausaufgaben für die Zeit des Fernlernens zu versorgen. In diesem Szenario werden viele Schülerinnen und Schüler, vor allem die, die zu Hause keine Unterstützung haben, den Anschluss verlieren.

Viele Eltern haben im Homeoffice gemerkt, wie viel Selbstdisziplin und Organisationstalent nötig sind, um konzentriert zu arbeiten. Was heißt das für Kinder im Heimunterricht? Die haben es doch ungleich schwerer...

Das sind Kompetenzen, die man erst erlernen muss. Viele Grundschüler werden hier mehr Unterstützung brauchen als ältere, aber auch nur, wenn diese das in ihrer bisherigen Schulzeit gelernt haben. Deswegen ist es auch, aber nicht nur, aus Gründen der Bildungsgerechtigkeit wichtig, dass Grundschüler einen höheren Anteil an Präsenzunterricht haben als die älteren. Wenn wir über die Planung von Schule in Corona-Zeiten reden, darf es nicht nur um Hygienekonzepte gehen. Es muss auch um pädagogische Konzepte gehen.

Schüler haben enorm viel Stoff verpasst. Wie lässt sich das aufholen?

Hier müssen wir gegensteuern und nach vorne blicken. Jetzt muss man die Zeit bis zum neuen Schuljahr nutzen, um zu sehen, wie groß die Lernrückstände bei den Schülerinnen und Schülern wirklich sind. Einige Bundesländer planen ja über die Sommerferien zusätzliche Lernmöglichkeiten anzubieten. Das ist eine gute Idee. Wichtig ist, dass diese Krise nicht zu Lasten der Kinder und Jugendlichen geht.

Lesen Sie auch

Von Torsten Gellner