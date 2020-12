Potsdam

In Brandenburg wird der Ruf lauter, Schulen wegen der hohen Infektionszahlen möglichst schnell zu schließen und die Weihnachtsferien zu verlängern. Neben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) kommen solche Forderungen auch aus der Bildungsforschung.

„Wir sind bei den Schulen, Kitas und Horten in Brandenburg in eine völlige Schieflage geraten“, sagte Prof. Frauke Hildebrandt von der Fachhochschule Potsdam, die dort den Studiengang „Frühkindliche Bildungsforschung“ leitet. Es dürfe nicht mehr darum gehen, dass die Politik Schulen in Brandenburg um jeden Preis offen hält. Es sei inzwischen durch Studien bewiesen, dass an Schulen in den höheren Klassen die Verbreitung des Virus mindestens genauso hoch sei wie in der normalen Bevölkerung.

Aus Sicht von Hildebrandt sind bei fortgesetztem Präsenzunterricht besonders sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Corona gefährdet. Sozial benachteiligte Familien seien in der zweiten Welle häufiger infiziert und erkrankten vergleichsweise schwerer. Armut und Krankheit würden miteinander zusammenhängen. Oberstes Prinzip müsse deshalb die körperliche Unversehrtheit sein, betonte sie.

Trennung von Klassen „entlang von Freundschaftslinien“

Natürlich sei Präsenzunterricht in ungeteilten Klassen das, was sich alle wünschten. Das allerdings wäre zum Schaden bildungsbenachteiligter Familien. Die Bildungsforscherin, die auch in der SPD ist, plädiert dafür, stärker auf digitalen Unterrichtsformen zurückzugreifen. Dafür müssten digitale

Endgeräte und Internetzugänge zur Verfügung gestellt werden. „Der dringend nötige tägliche persönliche Kontakt von Lehrern mit älteren Schülern ist auch digital möglich“, betonte sie.

Sie plädierte darüber hinaus für eine striktere Trennung von Schülern älterer Klassen. Die Teilung von Klassen müsse „entlang der Freundschaftslinien“ verlaufen. „In einer Gruppe sollten die sein, die sich auch am Nachmittag oder am Abend treffen.“

GEW : Kitas und Schulen bis mindestens 10. Januar schließen

Aus Sicht der GEW sollten die Weihnachtsferien bereits am 14. Dezember und damit eine Woche früher beginnen. Die Ferien starten im Land eigentlich regulär am 21. Dezember und enden am 2. Januar 2021. Die Gewerkschaft schlägt zudem vor, Kitas und Schulen bis mindestens 10. Januar 2021 geschlossen zu lassen. Der Unterricht sollte für den Zeitraum der Schließung nach den Ferien als Distanzlernen organisiert und für Grundschulen und Kitas eine Notbetreuung eingerichtet werden. „Die Entwicklung der Pandemie hat eine Phase erreicht, wo ein Lockdown auch im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen unausweichlich ist“, sagte der GEW-Vorsitzende Günther Fuchs.

Das „Weiter so“ der Politik in Brandenburg sei nicht mehr zu verantworten, sagte Fuchs. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht mehr aus, um einen wirksamen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Lüftungskonzepte und Mund-Nasen-Bedeckung seien in ihrer Wirkung begrenzt. Der Lockdown für Kitas und Schulen sei die einzig sinnvolle Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie, bekräftigte der GEW-Vorsitzende.

Von Igor Göldner