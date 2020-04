„Dreijährigen kann man keine Abstandsregel vermitteln“

Potsdam

Seit einer Woche laufen in Brandenburg die Abiturprüfungen, am 27. April sollen die Schulen teilweise wieder öffnen. Wie die Prüfungen gelaufen sind, wie viel das Corona-Abitur wert ist und warum es noch keinen Plan für die Kitas gibt, erklärt Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) im MAZ-Gespräch.

Frau Ernst, die Abiturprüfungen sind in dieser Woche unter außergewöhnlichen Umständen gestartet. Wie zufrieden sind Sie?

Anzeige

Der Start ins Abitur ist am Montag sehr gut angelaufen – so wie wir es aufgrund der Rückmeldungen und der gut aufgestellten Prüfungspläne der Schulen im Vorfeld erwartet haben. Ich bedanke mich bei den Schulen sowie den Lehrerinnen und Lehrern für ihren Einsatz in diesen schwierigen Zeiten. Die Gesundheit der Schüler, aber auch der Lehrkräfte hatte dabei höchste Priorität. Aber der Gesundheitsschutz und die damit verbundenen Abstandsregeln wurden und werden an den Schulen umgesetzt, das hat alles gut geklappt.

Weitere MAZ+ Artikel

Ist der Krankenstand unter Abiturienten und Lehrern höher als in den Vorjahren?

Am Montag haben an den Prüfungen fast alle Abiturientinnen und Abiturienten, die sich dafür angemeldet hatten, teilgenommen: 99 Prozent. Das war auch bei den Englisch-Prüfungen am Freitag so. Das Fehlen von einzelnen Schülerinnen und Schülern ist laut den Schulleitungen nicht coronabedingt, sondern eher auf andere Krankheiten, wie beispielsweise Armbruch zurückzuführen. Da können die Nachschreibetermine genutzt werden. Und die Prüfungsaufsicht durch die Lehrkräfte hat hundertprozentig geklappt. Wir haben für die Schulleitungen extra eine Hotline eingerichtet, dort gab es bislang keine Problemmeldungen. Das spricht alles für eine gute Vorbereitung und einen guten Verlauf der Prüfungen.

Die große Frage ist, wie gerecht ein solches Abitur ist, da die Vorbereitungszeit kürzer war und die Umstände der Prüfung alles andere als normal waren… ?

Wichtig ist, dass die Prüfungen stattfinden. Alle Brandenburger Schülerinnen und Schüler sollen ein bundesweit anerkanntes Abitur ablegen können, so wie wir es in der Kultusministerkonferenz vereinbart haben. Der Unterrichtsstoff wurde bis dahin ja vermittelt. Im Homeschooling haben die Schüler sich auch persönliche Lernpläne für die Abiturvorbereitung gemacht und das mit ihren Lehrkräften telefonisch oder auf elektronischen Wegen kommuniziert.

Kann das Abitur genauso viel wert sein wie in anderen Jahren oder wird es bei der Benotung einen Corona-Bonus geben?

Natürlich ist es das. Und ich habe große Hochachtung vor den Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrkräften, die die diesjährigen Abiturprüfungen unter diesen besonderen Bedingungen stemmen.

Bildungsministerin Britta Ernst Britta Ernst ( SPD), geboren 1961 in Hamburg, ist seit 2017 Bildungsministerin in Brandenburg. Zuvor war sie Schulministerin in Schleswig-Holstein. Anders als ihre Amtskollegin Sandra Scheeres in Berlin will Ernst alle anstehenden Abschlussprüfungen durchführen. Soeben veröffentlichte sie einen Fahrplan zur schrittweisen Eröffnung der Schulen. Für die Kitas ist ein solcher Plan noch nicht in Sicht – sehr zum Leidwesen von Eltern. Britta Ernst ist verheiratet mit Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz ( SPD). Beide leben in Potsdam.

Kommende Woche können erste Jahrgänge wieder zum Unterricht kommen. Wird es wie in den Schulbussen eine Maskenpflicht im Unterricht geben?

Die Schulen werden schrittweise geöffnet für Schüler, die kurz vor dem Abschluss stehen. Eine wesentliche Bedingung für die Lockerungen ist, dass den Schülern die hygienischen Mindeststandards vermittelt werden. Dazu gehört der Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen. Und wenn der Mindestabstand mal nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel im Schulbus, der Tram oder der Bahn, dann bitte einen Mund-und Nasenschutz benutzen, ein Schal, ein Tuch, eine selbstgefertigte Stoffmaske über Mund und Nase.

Eine Verkürzung der Sommerferien schließen Sie für Brandenburg aus?

Ja.

Sie hatten angekündigt, sich insbesondere auch um die Kinder in schwierigeren Verhältnissen kümmern zu wollen. Welche Angebote können die Schulen diesen Kindern ab wann anbieten?

Für Kinder, die durch Homeschooling nicht gut erreicht werden, können die Schulen ab 4.Mai ein pädagogisches Präsenz-Angebot an Grundschulen und in den Klassen 7 bis 10 anbieten, wenn die Rahmenbedingungen zu Abstandsregeln, Lerngruppen und Hygiene geklärt sind. Ich begrüße zudem den Beschluss des Bundes, Kinder aus einer bedürftigen Familie mit einem Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von digitalen Endgeräten zu unterstützen. Das hilft insbesondere Kindern und Jugendlichen aus sozial schwächeren Elternhäusern, die das nicht leisten könnten. Damit werden gleichwertige Bildungschancen in Brandenburg ermöglicht. Sobald das Geld bereitsteht, werden wir alles tun, damit das Programm schnell umgesetzt wird.

Die Eltern von Kindern im Kita-Alter werden ungeduldig. Die Ausweitung der Not-Betreuung reicht ihnen nicht aus. Wann werden Sie einen Stufenplan zur Öffnung der Kitas vorlegen?

Darüber entscheiden die Gesundheitsbehörden. Ich weiß, welcher Belastung Familien insbesondere mit kleinen Kindern derzeit ausgesetzt sind. Deshalb haben wir die Notfallbetreuung auch erheblich ausgeweitet. Eine Öffnung der Kitas können wir erst angehen, wenn wir besser wissen, wie sich die Infektionsraten entwickeln. Dreijährigen kann man keine Abstandsregel oder Husten-Etikette vermitteln. Im Kita-Alter haben die Erzieherinnen und Erzieher eine enorme, auch körperliche Nähe zu den Kleinen, das lässt sich nicht vermeiden. Insofern geht die Gesundheit aller vor, und wir müssen geduldig sein.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin hat angekündigt, dass der normale Kitabetrieb deutlich vor dem 1. August wieder angeboten werden soll. Ist das auch ihr Ziel für Brandenburg?

Eine verlässliche Prognose kann derzeit niemand abgeben.

Halten Sie eine Öffnung von Spielplätzen in den nächsten Tagen für vertretbar, wie es Berlin jetzt angekündigt hat?

Nein, bisher sieht unsere Landesregierung dafür keinen Spielraum.

Von heute auf morgen mussten Brandenburgs Schüler und Lehrer mit digitalen Mitteln Heimun-terricht durchführen. Hat das einen Schub gebracht für die Digitalisierung der Schulen?

Ich denke schon. Die Schulen haben kreative Möglichkeiten entwickelt, ihre Schülerinnen und Schüler beim Homeschooling gut zu unterstützen. Das Interesse an der Schul-Cloud Brandenburg teilzunehmen, ist stark gestiegen. Hier haben wir die Antragsfrist verlängert. Wir sind mit 54 Schulen in der Pilotphase gestartet, mittlerweile sind über 180 Schulen angeschlossen. Zu Beginn des neuen Schuljahres werden es 450 sein. Außerdem haben wir die technische Unterstützung kurzfristig hochgefahren. Das Bildungsministerium hat kurzfristig die digitale Plattform „weBBcloud“ zur Verfügung gestellt Das ISQ (Institut für Schulqualität der Länder) stellt auf seiner Homepage derzeit ein Online-Portal bereit, in das vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg sukzessive fachbezogene Lernaufgaben eingestellt werden, um Lehrkräfte in dieser Situation zusätzlich zu unterstützen. Dadurch wird der Einsatz im Unterricht sowie im außerschulischen Lernen und zu Hause wesentlich erleichtert.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner