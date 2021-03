Potsdam

Nicht gelieferte Schnelltests und die kurzfristige Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen: Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) steht seit einigen Tagen unter heftigem Druck, zuletzt forderten Lehrer und Eltern gar ihren Rücktritt. Ihr Krisenmanagement sei „katastrophal“, erklärte etwa der Brandenburger Pädagogenverband am Montag.

Am Dienstag wies Ernst im Interview mit Radioeins die Kritik zurück. Die plötzliche Aufhebung der Präsenzpflicht erklärte sie mit der Notbremsen-Regelung. Drei Tage lang lag die Inzidenz in Brandenburg über 100, „wir hatten uns bundesweit darauf verständigt, dass wir dann über eine Notbremse nachdenken“, erklärte sie im Radio.

Ernst will Schulen „noch sicherer“ machen

Zudem sei sie damit den Anfragen vieler Eltern entgegengekommen: So sei gerade an dem Wochenende vielfach der Wunsch an sie herangetragen worden, nicht die Kinder in die Schule schicken zu müssen. „Wir wollten Eltern Planungssicherheit geben. Es gibt Eltern, die Vorerkrankungen in den Familien haben, die die Beschulung ihrer Kinder selber übernehmen wollen.“

Sie kündigte an, dass nach den Osterferien ausreichend Corona-Schnelltests geliefert werden sollen. Dass Brandenburgs Schulen bisher kaum welche erhalten haben, hänge mit der Situation am Weltmarkt zusammen. „Wir kaufen ja alle gerade vieler solcher Tests, deshalb waren sie nicht so pünktlich an den Schulen, wie wir uns das gewünscht hatten.“

In der letzten Ferienwoche wolle sie sich mit dem Landesschulbeirat zusammensetzen und weitere Planungen anzustellen. „Es geht jetzt darum, die Testkonzeption gut aufzustellen, wir haben fest verabredet, die Schulen noch sicherer zu machen.“

