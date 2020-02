Kitas sollen Kinder besser auf die Schule vorbereiten

Potsdam

Brandenburgs Kitas sollen Kinder künftig stärker auf die Schule vorbereiten und einen klareren Bildungsauftrag bekommen. Das kündigte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Dienstag an, als sie in Potsdam die Pläne für eine große Kita-Reform vorstellte. Dabei soll das als äußerst kompliziert geltende Kita-Gesetz bis zum Jahr 2023 neu gestaltet und die Finanzierungsströme überarbeitet werden.

Die frühkindliche Kita-Bildung zu verbessern sei besonders wichtig für Kinder, die zuhause weniger gefördert werden, betonte die Ministerin: „Wir brauchen eine stärkere Verbindlichkeit der Bildungsinhalte.“ Dies sei eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Kitas dürften dabei kein Potenzial verschenken.

Frühere Sprachtests möglich

„Wir wissen, dass Kinder bei der Einschulung bis zu zwei Jahre auseinander sind, was ihr Lernvermögen angeht“, sagte Ernst. Künftig müsse der Übergang von Kita zu Schule fließender werden. In der Grundschule herrsche oft ein ganz anderes Verständnis von Bildungsvermittlung als in den Kindergärten. Das sei nicht mehr zeitgemäß, so Ernst.

Außerdem solle auch geprüft werden, ob die Sprachstandsfeststellung bei Kindern nicht vorverlegt werden müsse. Derzeit wird ein Jahr vor der Einschulung untersucht, auf welchem Sprachniveau sich Kinder bewegen und ob sie gegebenenfalls eine Förderung benötigen.

Zentrales Reform-Vorhaben der Kenia-Koalition

Auch die Bildungsexpertin der CDU-Fraktion im Landtag, Kristy Augustin, pocht auf einen klareren Bildungsauftrag vor allem für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung. „Wir dürfen den Blick nicht allein auf die Verbesserung des Betreuungsschlüssels richten, sondern müssen auch darüber reden wie die zusätzlichen Stellen tatsächlich besetzt werden können“, forderte sie.

Die Kita-Reform gilt als eines der wichtigsten Vorhaben der rot-schwarz-grünen Landesregierung. Das mehr als 25 Jahre alte Gesetz war vielfach verändert und durch Verordnungen ergänzt worden. Auch für dieses Jahr ist eine weitere Novelle vorgesehen. Sie regelt unter anderem, dass der Betreuungsschlüssel ab August von eins zu elf auf eins zu zehn verbessert wird.

Land hat Überblick verloren

Ernst räumte ein, dass das Gesetz im Laufe der Jahre immer unübersichtlicher und damit auch streitanfälliger geworden sei. Deswegen lässt die Landesregierung derzeit per Gutachten klären, wie die rechtliche Ausgangslage überhaupt ist.

Lesen Sie auch:Kita-Finanzen – Land blickt nicht mehr durch

„Die Hauptziele sind, dass wir klare Verantwortlichkeiten im Kita-Bereich haben: Wer ist für was zuständig? Und wer bezahlt künftig was?“, sagte Ernst. „Das ist im Moment nicht so eindeutig.“

Streit gibt es ums Geld

Es sei wichtig, dass neben den Gemeinden und Kita-Trägern auch die Eltern in den Reformprozess einbezogen werden, betonte Ernst. Eine Auftaktveranstaltung zur Kita-Reform sei für den 19. Februar geplant. Dazu seien Verbände, Jugendämter, Wissenschaftler und der Elternbeirat eingeladen, hieß es. Der Gesetzentwurf soll bis Herbst 2021 erarbeitet werden, das parlamentarische Verfahren soll im zweiten Halbjahr 2022 beginnen und das neue Gesetz dann zum Jahresbeginn 2023 in Kraft treten.

Der Weg zur Reform werde „sicher konfliktreich“ sein, sagte Ernst: „Die meisten Diskussionen gibt es über das Geld.“ Derzeit beteiligen sich Land, Kommunen und Eltern an der Finanzierung. Von den jährlich rund 1,2 Milliarden Euro Ausgaben für die Kitas trage das Land rund 543 Millionen Euro. In Brandenburg werden derzeit rund 183.000 Kinder in knapp 2.000 Kitas betreut.

Von Torsten Gellner