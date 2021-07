Potsdam

Wenn uns jemand einen Becher Joghurt in die Hand drückt und fragt, ob es Erdbeerjoghurt ist, probieren wir nicht, sondern riechen daran, denn „Erdbeere“ ist kein Geschmack, sondern ein Geruch. Die Zunge und ihre Geschmacksknospen verraten uns zum Beispiel, ob etwas weich oder glatt, sauer oder bitter ist.

Wie ein Lebensmittel letztlich schmeckt, steckt aber im Aroma, und dafür ist zu mindestens 70 Prozent der Geruchssinn zuständig. Geschmacksrezeptoren haben wir übrigens nicht nur im Mund, sondern auch im Darm. Allerdings sind sie nicht in gleicher Weise mit dem Gehirn verbunden wie die auf der Zunge, wofür eine gewisse Dankbarkeit angebracht ist.

Wissen Sie, wozu die Milz gut ist?

Unser Körper ist etwas Erstaunliches. Die Elemente, aus denen er sich zusammensetzt, sind nichts Besonderes – man könnte sie online bestellen. Und doch ergeben sie in ihrer Summe einen lebendigen Menschen. Die meisten von uns haben nicht die blasseste Vorstellung davon, was unter unserer Haut vor sich geht.

Oder wissen Sie, wo die Milz liegt und was sie den ganzen Tag treibt? Darüber stolperte auch Bill Bryson, als ihm sein Arzt vor ein paar Jahren offenbarte, dass er von Geburt an nicht mit den üblichen zwei Nieren, sondern nur einer ausgestattet ist. Die andere hatte er nie vermisst. Bryson beließ es nicht dabei und machte sich an die Recherche. Das Ergebnis ist „Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers“, das jüngste Buch des Erfolgsautors.

Bestseller mit der kurzen Geschichte von fast allem

In die Liga der weltbekannten Schriftsteller stieg der gebürtige US-Amerikaner vor fast zwei Jahrzehnten auf mit seinem Bestseller „Eine kurze Geschichte von fast allem“. Darin arbeitet er sich durch das gesamte Universum und alle naturwissenschaftlichen Disziplinen. Mit dem typischen Bryson-Blick für das Skurrile schaut er auch auf unsere physische Existenz. Dabei macht er das Gehirn als ungewöhnlichsten Gegenstand im Universum aus. Es besteht zu 75 bis 80 Prozent aus Wasser und ansonsten vor allem aus Fett und Proteinen. Ein sandkorngroßer Krümel der Großhirnrinde kann 2000 Terabyte an Informationen enthalten, was etwa allen jemals gedrehten Filmen entspricht, inklusive Trailer.

Vom Kopf rutscht Bryson den Rachen herunter, in die innere Organe und schließlich in den Intimbereich, wo er feststellt, dass unsere Fortpflanzung eine Erfolgsgeschichte ist, obwohl Spermien bemerkenswert schlechte Schwimmer sind. Dem Sex haben wir schließlich Einstein und Rembrandt zu verdanken – aber natürlich auch jede Menge Trottel. Letztere gab es auch in der Medizin immer zur Genüge. Bis weit in das 19. Jahrhundert hielten Ärzte Krankheiten nicht für eingegrenzte Anomalien, sondern für allgemeine Störungen des Gleichgewichts, denen man mit Abführ- und Brechmitteln zu Leibe rückte oder direkt ein bis zwei Schalen Blut abließ. Der gefeierte Aderlassexperte Benjamin Rusch überschätzte die Blutmenge des Menschen um etwa das Doppelte und glaubte, 80 Prozent davon entnehmen zu können. Während er überzeugt war, vielen Patienten geholfen zu haben, war es ihm tatsächlich nur nicht gelungen, alle umzubringen.

Bryson blättert durch alte ebenso wie aktuelle Kapitel der medizinischen Entwicklung, schaut auf Krankheiten und auf das, was einen gesunden Körper gesund sein lässt. Im Original heißt das Buch „The Body – A Guide for Occupants“, also „Der Körper – ein Benutzerhandbuch“. Es bleibt ein Geheimnis des Goldmann Verlages, warum er diesen pointierten Titel nicht übernommen hat.

Bill Bryson verabschiedet sich mit diesem Buch

Insgesamt wird die deutsche Übersetzung Brysons Humor stellenweise nicht gerecht, und es sei dem Leser empfohlen, zur Originalfassung zu greifen, wenn es ihm möglich ist. Auch mit der Übersetzung bekommt man jedoch 600 Seiten Wissenswertes und Unterhaltendes geboten. Der Autor drückt sich nicht vor dem Ende. Er beschreibt, wie wir ins Leben kommen, und auch, wir wir es wieder verlassen. Mit dem letzten Satz beendet Bill Bryson nicht nur das Buch, sondern auch seine aktive Karriere. Im vergangenen Jahr gab der Wahl-Brite bekannt, nicht mehr schreiben zu wollen. Damit bekommt der letzte Satz für seine treuen Leser eine wehmütige Note: „Dann sind wir weg“, schließt er. „Aber so lange es gedauert hat, war es doch gut, oder?“

Bill Bryson, „Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers“, Goldmann Verlag

Von Ina Schmiedeberg