Brandenburg

Bevor man erklären kann, wie ein Corona-Impfstoff funktioniert, müsse man erstmal sich anschauen, wie das Sars-CoV-2-Virus aufgebaut ist, erklärt Stefanie Oess, Biochemikerin an der Medizinischen Hochschule Brandenburg. (MHB). „Es handelt sich um ein großes Genom, das aus 30.000 Nucleotiden, also Bausteinen aus Basen, Zucker und Phosphat, besteht und nur einen Einzelstrang Ribonukleinsäure (RNA) besitzt“, sagt sie. Die Erbinformation von Menschen, Tieren, Pflanzen hingegen liegt in der DNA, also immer Doppelstrang-Basenpaarungen.

Infos fließen nur in eine Richtung

Der Fluss der genetischen Information verläuft nur in eine Richtung: von der DNA zu den verschiedenen RNA, zu den Proteinen, die aus Aminosäuren bestehen. „Das sollten Skeptiker wissen, die fürchten, mit der Corona-Impfung könnte die menschliche DNA geschädigt oder verändert werden“, sagt Oess.

Die DNA liegt zudem im Zellkern, die Prozesse der Infektion spielen sich beispielsweise im Zellplasma ab. Das Virus dringt in die Zelle ein, kopiert dort seine Informationen und bildet neue Viren, die auch die Zelle wieder verlassen können.

Eingebaute Schutzfunktionen

„Eingebaut“ sind im Menschen bereits natürliche Schutzfunktionen: Das sind antigenpräsentierende Zellen, die Erreger erkennen, T-Helfer-Zellen und B-Lymphozyten bilden Antikörper und die zytotoxischen T-Zellen zerstören infizierte Zellen. „Das sind die Reaktionen, die wir beim Impfen auch auslösen wollen“, erläutert Stefanie Oess.

Mutanten sind erfolgreicher

Ehrlich gibt die Wissenschaftlerin zu, dass man sich zwar im Kollegenkreis sicher sei, dass die Virus-Mutanten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien sich durchsetzen werden, man könne sich auf molekularer Ebene aber noch nicht erklären, warum sie erfolgreicher sind. Das werde sich in wenigen Wochen aber ändern – bei dem derzeitigen rasanten Forschungstempo.

Das gibt es auch bei den Impfstoffen. Fast alle Hersteller haben sich auf das Spike-Protein konzentriert – das sind die „Antennen“, die aus den Virus-Modellen herausragen. Das kannten sie nämlich bereits vom Sars-CoV-1-Virus, das Anfang der Nuller-Jahre aufgetreten war.

Verschiedene Impfstoff-Plattformen

Nun gibt es verschiedene Plattformen, auf deren Basis Impfstoffe entwickelt werden:

Abgeschwächte und inaktivierte Sars-CoV-2-Viren werden durch Mutationen abgeschwächt oder durch chemische Behandlung oder Hitze inaktiviert. Das ist langwierig, die Impfstoffe gibt es noch nicht, „weil genau geschaut werden muss, dass sie nicht doch noch aktiv sind“. Indische und chinesische Forscher entwickeln gerade solche Seren.

Virale Vektoren sind gentechnisch veränderte, abgeschwächte Viren, die das Gen für das Spike-Protein tragen. Diese Vektor-Viren vermehren sich im Körper und zwingen ihn dazu, das Antigen und die passende Immunantwort zu generieren. Johnson & Johnson sowie AstraZeneca haben diese Vakzine entwickelt.

Virus-Proteine oder Partikel werden aus Sars-CoV-2 gewonnen, meist das Spike-Protein als lösliches Protein oder virusartige Partikel.

DNA- und mRNA-Impfstoffe. Dabei wird die Geninformation fürs Spike-Protein als Lipidnanopartikel verpackt, in der Zelle lösen sie eine Biosynthese aus (Genexpression). Das heißt, die Zelle erhält die Anweisung, das Corona-Antigen herzustellen, worauf der Körper eine Immunantwort generiert. Wenn tatsächlich Sars-CoV-2 den Körper angreift, erkennt das Immunsystem das spezifische Antigen und kann das Virus und somit die Infektion schnell und gezielt bekämpfen. Hersteller sind Biontech/Pfizer sowie Moderna.

Plädoyer für AstraZeneca

Die Biochemikerin bricht eine Lanze für den viel diskutierten und manchmal verschmähten Impfstoff von AstraZeneca. „Er basiert auf Nukleinsäure, besteht aus einem gentechnologisch veränderten Virus, und er ist keineswegs den mRNA-Impfstoffen unterlegen.“

Er schütze zu 100 Prozent vor schweren Verläufen und auch vor der britischen Mutante B1.1.7. In Schottland habe man in großflächigen Studien mit Millionen Menschen nachgewiesen, dass bereits die erste Dosis zu 94 Prozent vor Krankenhausaufenthalten schütze. Bei Biontech seien es „nur“ 85 Prozent.

Nanopartikel sind sicher

Stefanie Oess kennt Fragen von Kritikern gut. Ob die Lipidnanopartikel bei den mRNA-Impfstoffen wirklich ungefährlich sind? „Diese Partikel als Träger der mRNA werden seit 20 Jahren bei der Tumorvakzinierung eingesetzt. Sie haben alle Sicherheitsstudien durchlaufen.“

Es sei eigentlich auch egal, ob DNA oder mRNA mit dem Impfstoff in den Körper gebracht wird, es gehe nur darum die genetische Information zu verteilen, dann wirken die körpereigenen Mechanismen.

Reaktion des Körpers

Impfreaktionen seien ein gutes Zeichen. „Das beweist doch, der Körper beschäftigt sich damit, nach ersten Erkenntnissen wird dadurch auch die Bindung der Antikörper stärker. Es ist aber keine ,kleine Covid-Infektion’ – wie es früher mal vergleichbar mit der Pockenimpfung ausgelöst wurde – sondern ein Aktivieren des Immunsystems.“

Von MAZonline