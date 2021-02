Potsdam

Mehr als fünf Millionen Corona-Schutzimpfungen sind seit dem Start der Impfkampagne Ende Dezember 2020 in Deutschland bereits verabreicht worden (Stand: 22. Februar). Das bedeutet aber nicht, dass fünf Millionen Bundesbürger bereits geimpft worden sind. Denn alle drei in der EU und damit auch in Deutschland zugelassenen Präparate müssen in einem gewissen Abstand zweimal gespritzt werden, um vollen Schutz zu gewährleisten.

Hier finden Sie auf einen Blick die wichtigsten Daten für die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca (Quellen: Bundesgesundheitsministerium, RKI, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)

Biontech/Pfizer

EU-Zulassung: 21. Dezember 2020

Empfohlene Altersgruppe: ab 16

Wirksamkeit: bis zu 95 Prozent

Lagerung und Kühlung: –90 bis –60 Grad Celsius. Fünf Tage haltbar bei 2 bis 8 Grad.

Empfohlener Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung: drei bis sechs Wochen.

Impfstofftyp: mRNA – eine ausführliche Erläuterung finden Sie hier

Lieferung nach Deutschland im ersten Quartal: 10,3 Millionen Impfdosen

Moderna

EU-Zulassung: 6. Januar 2021

Empfohlene Altersgruppe: ab 18

Wirksamkeit: bis zu 94 Prozent

Lagerung und Kühlung: –25 bis –15 Grad Celsius. 30 Tage haltbar bei 2 bis 8 Grad.

Empfohlener Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung: vier bis sechs Wochen.

Impfstofftyp: mRNA

Lieferung nach Deutschland im ersten Quartal: 1,8 Millionen Impfdosen

Astrazeneca

EU-Zulassung: 29. Januar 2021

Empfohlene Altersgruppe: 18 bis 64 Jahre

Wirksamkeit: bis zu 70 Prozent

Lagerung und Kühlung: 2 bis 8 Grad.

Empfohlener Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung: neun bis zwölf Wochen.

Impfstofftyp: Vektor-basiert – eine ausführliche Erläuterung finden Sie hier

Lieferung nach Deutschland im ersten Quartal: 5,6 Millionen

Die Wirksamkeit der Impfstoffe wird wie folgt definiert: Die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, sinkt bei den Geimpften um den jeweiligen Prozentsatz (95/94/70).

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer verhindert einer Analyse britischer Daten zufolge auch schon bloße Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das Risiko für eine Infektion sinke nach der ersten der beiden vorgesehenen Dosen wohl um rund 70 Prozent, nach der zweiten um etwa 85 Prozent, jeweils verglichen mit dem Risiko ungeimpfter Menschen, teilte die britische Gesundheitsbehörde Public Health England unter Berufung auf vorläufige, noch nicht von unabhängigen Experten geprüfte Daten mit.

Von MAzonline/tk