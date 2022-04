Birgit Bessin (44) neue AfD-Chefin In Brandenburg – Sieg einer Kalbitz-Getreuen

Potsdam

Die bisherige stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin (44) ist neue Chefin der Brandenburger AfD. Damit folgt sie auf Andreas Kalbitz, der vor knapp zwei Jahren nach mutmaßlich verschwiegenen Neonazi-Kontakten aus der Partei ausgeschlossen worden war.

Bessin erhielt auf dem Landesparteitag in Prenzlau (Uckermark) am Samstag gut 53 Prozent der Stimmen, also 178 Stimmen. Gegenkandidat René Springer, ein Bundestagsabgeordneter, den der Brandenburger Fraktionschef Hans-Christoph Berndt vorgeschlagen hatte, unterlag mit einem Ergebnis von 147 Stimmen (44 Prozent). Der völlig unbekannte Kandidat Alexander Nikulka, der sich spontan präsentiert hatte, erhielt acht Stimmen. Es war ein Mitgliederparteitag, theoretisch hätten also alle gut 1300 AfD-Mitglieder abstimmen können.

Zwei Jahre kommissarische Parteichefin

Bessin gilt als Kalbitz-Vertraute, steht also der völkischen Rechten nah, und ist Kreisvorsitzende in Teltow-Fläming. Seit dem Kalbitz-Rauswurf hatte die aus Worms in der Pfalz stammende Landtagsabgeordnete den Landesverband kommissarisch mit Daniel Freiherr von Lützow geführt. Sie will die Brandenburger AfD zur stärksten Kraft machen.

Auf dem Prenzlauer Parteitag sagte sie, die AfD müsse die anderen Parteien in den „Great Reset schicken“ – das heißt ungefähr so viel wie Neustart-Taste. Bessin behauptete in Prenzlau: „Die AfD ist nicht radikal – wir sind die Mitte der Gesellschaft!“ Stattdessen „leiden wir an einer Gesellschaft, die immer weiter nach links rückt“, findet Bessin. Brandenburgs AfD wird vom Verfassungsschutz seit 2020 wegen rechtsextremistischer Bestrebungen beobachtet. Die AfD werde von der Presse „so weit nach rechts geschoben, dass wir links wieder rauskommen“, spottete Bessin. Es werde mit ihr „keinen Rechtsruck geben“.

Bessin punktet als Parteisoldatin

Bessin spielte in ihrer Bewerbungsrede klar die Karte der Parteisoldatin, die Basisarbeit leiste – und zwar seit kurz nach der Gründung der Bundespartei. Sie sagte: „Ich habe kein Programm“ – das Programm bestimme die Basis. Die Landtagsabgeordnete, die seit sieben Jahren im Parlament sitzt, strich hervor, dass sie für die Partei „72 Veranstaltungen in den letzten acht Monaten wahrgenommen“ habe.

Explizit lobte Bessin die AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ als „unsere Zukunft“. Dazu muss man wissen: Die JA Brandenburg wurde wegen ihrer extrem rechten Positionen schon vor der Landespartei vom Verfassungsschutz beobachtet. Auf dem Prenzlauer Parteitag war die JA mit einem Stand vertreten, auf dem Aufkleber lagen mit der Aufschrift: „Es ist okay, weiß und deutsch zu sein.“ Und: „Rechtsruck? Heul leise.“

Unterlegener René Springer wird Nr. 2

Der unterlegene Kandidat für den Parteivorsitz, René Springer, wurde mit gut 51 Prozent der Stimmen zum Stellvertreter gewählt. Er setzte sich gegen seinen Bundestagskollegen Steffen Kotré durch. Der bisherige zweite Stellvertreter Daniel Freiherr von Lützow landete auf dem dritten Platz.

Springers Bewerbung enthielt den Satz, in deutschen Innenstädten dürfe es nicht aussehen „wie auf einem afrikanischen Basar“. Ausreisepflichte Ausländer müssten abgeschoben werden. In der Coronapolitik müsse sichergestellt werden, dass Kinder „nie wieder“ jahrelang Masken in Schulen tragen und bei geöffnetem Fenster sitzen müssten, so Springer. Erziehung müsse „ohne linksgrüne Indoktrinierung“ stattfinden.

Von Ulrich Wangemann