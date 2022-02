Bis 2030 fehlen in Brandenburg 11.000 Pflegekräfte

Potsdam

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Brandenburg wird nach Berechnungen der Barmer Ersatzkasse in den nächsten Jahren stärker steigen als bisher erwartet. Ein Grund dafür seien die jüngsten Reformen in der Pflegeversicherung, die den Kreis der Leistungsberechtigten erweitert hätten, teilte die Krankenkasse am Donnerstag mit. Laut ihrem jüngsten Pflegereport rechnet die Barmer jetzt mit 226.000 Pflegebedürftigen in Brandenburg im Jahre 2030. Das sind 39.000 Frauen und Männer mehr als bisher prognostiziert.

Schon heute fehlen Fachkräfte

Aktuell gibt es laut Barmer 157.000 Pflegebedürftige im Land. Barmer-Landesgeschäftsführerin Gabriela Leyh warnte: „Mit dem Anstieg der Anzahl Pflegebedürftiger wird der Bedarf an Pflegekräften noch größer.“ Schon heute gebe es einen Fachkräftemangel in der Pflege. Die Landesregierung müsse daher die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung „energisch fortsetzen“.

Laut Barmer werden im Jahr 2030 voraussichtlich 42.000 Pflegekräfte in Brandenburg benötigt. Aktuell arbeiten 31.000 Frauen und Männer in Brandenburg in der Pflege – es fehlen also der Barmer-Prognose zufolge perspektivisch 11.000 Pflegerinnen und Pfleger.

Die Abschaffung des Schulgeldes für die Pflegeausbildung sei ein wichtiger Schritt gewesen, sagte die Barmer-Chefin. Die Branche müsse versuchen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen – etwa mit Arbeitszeitmodellen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichten.

Hohe Kosten für einen Platz im Pflegeheim

Ein anderer wichtiger Punkt ist nach den Worten Leyhs der Schutz von Pflegebedürftigen und deren Familien vor zu hohen Kosten. Schon heute müssten Versicherte für einen Platz im Pflegeheim im Durchschnitt 1.838 Euro im Monat aus eigener Tasche zahlen. Das Land solle sich daher stärker als bisher an den Investitionskosten beteiligen, damit diese nicht die Pflegebedürftigen treffen.

In Brandenburg tragen Angehörige einen erheblichen Teil der Pflegelasten. 56 Prozent aller Pflegebedürftigen werden auf diese Weise versorgt. Die Barmer appelliert an alle pflegenden Familienmitglieder, Hilfsangebote stärker wahrzunehmen. So könnten sich zum Beispiel Angehörige vertreten lassen, wenn sie eine Auszeit bräuchten.

Von Jens Büttner