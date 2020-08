Potsdam

In der Zeit geschlossener Schulen wegen der Corona-Pandemie mussten viele Schüler in Brandenburg zeitweise zu Hause per „ Homeschooling“ unterrichtet werden. Zu den befürchteten Verstößen von Lehrern gegen den Datenschutz ist es dabei nicht gekommen.

Wie die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartge auf Anfrage der MAZ mitteilte, liegen nach den bisherigen Prüfungen keine Anhaltspunkte für „schwerwiegende Verstöße“ vor. Das heißt auch: Die Behörde sieht bisher keinen Anlass, Bußgelder gegen einzelne Lehrer in Brandenburg zu erheben.

Anzeige

Insgesamt waren bis Mitte Juni zwölf Beschwerden von Eltern über mögliche Datenschutzverstöße im Rahmen des „Homeschoolings“ bei der Datenschutzbeauftragten eingegangen. Seitdem habe es keine weiteren Beschwerden gegeben, hieß es.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Beschwerden hatten sich unter anderem auf die Nutzung von verschiedenen Videokonferenzsystemen, Lernplattformen und Messenger-Diensten bezogen. Auch das Hochladen von im Ergebnis öffentlich einsehbaren Videoaufnahmen einzelner Schüler oder der Versand von E-Mails mit offenem Verteiler seien in Einzelfällen bemängelt worden, teilte die Behörde weiter mit. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Das liege auch daran, dass die betroffenen Schulen erst zu einer Stellungnahme gebeten worden seien. Diese sind offenbar noch nicht eingetroffen oder noch in der Prüfung der Behörde. Wie es weiter hieß, hätten sich auch Schulen an die Behörde gewandt und um Beratung gebeten.

Hartge : Beratung und Sensibilisierung für den Datenschutz standen im Vordergrund

Die Lehrkräfte hätten im Frühjahr mit Ideenreichtum und Engagement dazu beigetragen, die Schwierigkeiten des eingeschränkten Schulbetriebs zu meistern, sagte Hartge. Das sei ihnen hoch anzurechnen. „Mein Ziel war es, sie dabei zu unterstützen, dies auch datenschutzgerecht zu tun.“ Beratung und Sensibilisierung für den Datenschutz hätten deshalb im Vordergrund der Tätigkeit ihrer Behörde gestanden. „ Bußgelder zu erheben würde diesem Ziel zuwiderlaufen und war deshalb kein Thema.“

In der politischen Corona-Debatte hatten sich Abgeordnete mehrerer Fraktionen mehrfach kritisch geäußert, dass gegen Lehrer möglicherweise Bußgelder erhoben werden könnten. So sagte der CDU-Abgeordnete Gordon Hoffmann, engagierte Lehrkräfte dürfte nicht der „schwarze Peter“ zugeschoben werden, „wenn es in guter Absicht vereinzelt Verstöße gab“. Der CDU-Bildungspolitiker hatte auch an das Bildungsministerium appelliert, die Lehrer mit einer solchen Frage nicht allein zu lassen und klar zu machen, dass etwaige Bußgelder vom Land übernommen werden.

Von Igor Göldner