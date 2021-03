„Housing Action Day“ am 27. März – Auch in Potsdam wollen stadtpolitische Initiativen gegen Verdrängung auf die Straße gehen. Der Brandenburger Mieterbund hat für die Demonstration Sympathie. Die Lage der Mieter im Land habe sich in den berlinnahen Regionen in den vergangenen Jahren verschlechtert. Die Landesregierung schenke den Mieterinteressen kein Gehör, kritisiert das Gremium.