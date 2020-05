Blutkonserven fehlen: Klinikum spricht von „dramatischem Tiefpunkt“

Potsdam

Das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus braucht dringend mehr Blutkonserven. Die Zahl der Spenden befinde sich auf einem „dramatischen Tiefpunkt“, teilte die größte Klinik Brandenburgs mit.

Aktuell erhalte das Krankenhaus nur rund ein Drittel der notwendigen Konserven. Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Krise zur Zeit kaum Blutspende-Termine an Schulen und Firmen angeboten werden können. „Die Situation hat sich mittlerweile so verschärft, dass wir genau schauen müssen, ob wir geplante Operationen auch durchführen können“, sagt die ärztliche Direktorin des Klinikums, Christina Rogalski. „Denn es muss immer gewährleistet sein, dass Patienten im Notfall während der Operation eine Blutkonserve erhalten“.

Auch anderen Krankenhäusern fehlen Blutkonserven

Eine vergleichbare Situation, in der es so wenige Blutkonserven gab, habe es in ihrer Amtszeit noch nicht gegeben, berichtet die Transfusionsbeauftragte des Klinikums. Sie ist seit zehn Jahren dort angestellt. Immer wieder gebe es vor allem in den Sommermonaten einmal Engpässe – dann aber ausschließlich bei den seltenen Blutgruppen. Dass nun alle Gruppen gleichermaßen in viel zu geringer Menge vorhanden sind, ist neu.

Auch in anderen Krankenhäusern ist die Versorgung mit Blutkonserven derzeit auf einem niedrigen Stand. „Wir erhalten aktuell nur einen Bruchteil der angeforderten Blutkonserven“, sagt der Sprecher des Städtischen Klinkums Brandenburg, Björn Saeger. Besonders für seltene Blutgruppen sei der Vorrat dort bedrohlich niedrig.

In den Ruppiner Kliniken mache sich „das sinkende Spendenaufkommen ebenfalls bemerkbar“, sagt die Sprecherin, Verena Clasen. „Noch ist die Versorgung sichergestellt. Dennoch planen auch wir vorausschauend und überprüfen, welche Operationen möglich sind“. Eine Versorgung mit Blutpräparaten über den Regelbedarf hinaus wäre schwierig, heißt es. In Potsdam dagegen scheint die Situation bislang noch nicht so angespannt. Das St.-Josefs-Krankenhaus in der Stadt ist derzeit noch ausreichend versorgt.

Corona-Lockerungen als verstärkender Faktor

Neben fehlenden Spenden-Terminen sieht der Blutspendedienst des Roten Kreuz auch die Lockerungen der Corona-Beschränkungen als einen Grund für die geringe Menge der Präparate. Dank einer „überwältigenden Spendenbereitschaft“ sei es in der Hochphase der Pandemie acht Wochen lang möglich gewesen, die Notversorgung mit Blutpräparaten zu sichern, teilte der Dienst schon Mitte Mai mit. Weil viele Menschen an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten oder ihre Freizeit durch die neuen Möglichkeiten anders gestalteten, sinke die Spendenfrequenz, heißt es.

Gleichzeitig steige aber die Zahl der Operationen in den Kliniken, die planbare Operationen lange Zeit aufgeschoben hatten um Betten für mögliche Corona-Patienten frei zu halten. Der Dienst hatte deswegen bereits alle Menschen ab 18 Jahren zu einer zeitnahen Blutspende aufgerufen.

„Jede Spende kann Leben retten“

In Cottbus rufen nun die Stadt und das Klinikum gemeinsam dazu auf, zur Blutspende zu gehen. „Jede Spende kann Leben retten. Gerade in dieser angespannten Situation“, sagt Thomas Berger von der Stadt Cottbus.

